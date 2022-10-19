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ТАСС

В Чехии намерены продолжить оказание военной помощи Украине до завершения военных действий

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Прага
Прага.
Источник изображения: Алексей Пороховников / Russian Look / Globallookpress.com

По словам председателя Палаты депутатов парламента Маркеты Пекаровой-Адамовой, приоритетом для страны является безопасность всего региона

КИШИНЕВ, 18 октября. /ТАСС/. Чехия продолжит поставку оружия и другой помощи Украине до завершения военных действий, несмотря на "усталость общества" в ЕС. Об этом заявила во вторник председатель Палаты депутатов парламента Чешской Республики Маркета Пекарова-Адамова на совместной пресс-конференции с председателем парламента Молдавии Игорем Гросу в Кишиневе.

"Приоритетом для нас является безопасность всего региона. Мы понимаем усталость на уровне общества, но мы должны поддерживать это единство между нами и ассоциированными членами ЕС. Мы продолжим придерживаться санкций и, может быть, введем новые. Также мы будем продолжать оказывать военную помощь Украине", - сказала Пекарова-Адамова. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Молдавия
Украина
Чехия
Проекты
Евросоюз
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