В Чехии намерены продолжить оказание военной помощи Украине до завершения военных действий

По словам председателя Палаты депутатов парламента Маркеты Пекаровой-Адамовой, приоритетом для страны является безопасность всего региона

КИШИНЕВ, 18 октября. /ТАСС/. Чехия продолжит поставку оружия и другой помощи Украине до завершения военных действий, несмотря на "усталость общества" в ЕС. Об этом заявила во вторник председатель Палаты депутатов парламента Чешской Республики Маркета Пекарова-Адамова на совместной пресс-конференции с председателем парламента Молдавии Игорем Гросу в Кишиневе.

"Приоритетом для нас является безопасность всего региона. Мы понимаем усталость на уровне общества, но мы должны поддерживать это единство между нами и ассоциированными членами ЕС. Мы продолжим придерживаться санкций и, может быть, введем новые. Также мы будем продолжать оказывать военную помощь Украине", - сказала Пекарова-Адамова.