Войти
Известия.ru

Под Одессой ликвидирована станция космической связи правительства Украины

103
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Иван Родионов

В Одесской области уничтожена станция космической связи центра правительственной связи Украины. Об этом 18 октября сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Палиевка Одесской области уничтожена станция космической связи Центра правительственной связи Украины», — сказал он.


Как продолжил Конашенков, в районах Артемовска, Выемки и Соледара Донецкой Народной Республики(ДНР) уничтожены три американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50 производства США.

По словам представителя Минобороны, у населенного пункта Петропавловка ДНР была уничтожена пусковая установка украинского ЗРК С-300, а в районах Новоивановки Николаевской области, Одноробовки Харьковской области и Красного Лимана ликвидированы три склада боеприпасов.

Кроме того, Вооруженные силы РФ нанесли серию ракетных ударов по энергетическим объектам и по системе военного управления Украины.

Ранее во вторник на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Взрывы прогремели в Киеве, Харькове, Кривом Роге и других городах. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в стране с 10 октября было повреждено 30% электростанций, это привело к отключениям электроэнергии.

Также в этот день заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил о трех попаданиях в крупный объект энергетической сферы в Киеве. По его словам, в результате повреждена ТЭЦ в Деснянском районе на окраине города, в некоторых районах отсутствуют вода и электроэнергия.

Известно о пожаре на Приднепровской ТЭС.

Ранее в октябре президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза заявил, что решение об ударах стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он указал на ЧП на Крымском мосту и попытку ВСУ подорвать газопровод «Турецкий поток».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.


Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Украина
Продукция
С-300
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
Путин Владимир
Похожие новости
12.04.2022
Минобороны США использует Украину для испытаний своего нового оружия
21.03.2022
ВС РФ уничтожили диверсионное подразделение ВСУ на американских внедорожниках
11.03.2022
Флагман лег на дно
02.03.2022
Вертолетная практика: как изменилась тактика российских ВС на пятый день операции
11.06.2021
НАТО создает на Украине плацдарм для давления на Россию
10.10.2019
RAND Corporation (США): Россия, НАТО и стратегия безопасности на Черном море
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.10 01:59
  • 35640
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.10 23:50
  • 2
Илон Маск подчеркнул важность Крыма для России и предупредил об опасности ядерной войны
  • 18.10 23:50
  • 2
Россия направит до 170 танков и около ста орудий в региональную группировку
  • 18.10 23:49
  • 4
"Я не желаю больше жертвовать российскими солдатами..." - Сергей Суровикин
  • 18.10 16:36
  • 9
Российский «Аквариус» займется выпуском процессоров с архитектурой RISC-V
  • 18.10 14:43
  • 1
Король ракет. Наследник "Катюши" за мгновение разнесет целый авианосец
  • 18.10 13:57
  • 0
Компания B-Tasty примет участие в 13 Федеральной ЗОЖ-выставке VEG-LIFE EXPO
  • 18.10 13:51
  • 0
Алексей Бутримов: “Цены на бизнес-джеты увеличились в два раза”
  • 18.10 11:54
  • 2
Российский досмотровый комплекс помог обнаружить большую партию взрывчатки в Мьянме
  • 18.10 11:30
  • 3
Зачем Россия модернизирует танки Т-62
  • 18.10 09:35
  • 10
В Совфеде не видят необходимости в мобилизации в России
  • 18.10 09:17
  • 3
У производителя ЗРК "Бук" сменился директор
  • 18.10 09:12
  • 1
В Ейске после падения Су-34 загорелись пять этажей жилого дома
  • 18.10 09:01
  • 4
В США заявили, что Россия не сможет выпускать критически значимое оружие
  • 18.10 08:17
  • 3
Тактическая связь низового звена (солдат-отделение-взвод) основа СУВ и залог успеха