ВС Индонезии получили партию МАЗ-5316 в комплектации тягача артиллерийских орудий

ЦАМТО, 18 октября. Вооруженные силы Индонезии получили партию из восьми грузовиков МАЗ-5316 производства ОАО "Минский автомобильный завод" в комплектации для буксировки артиллерийских орудий.

Как сообщает Awansan.com, церемония передачи линейным частям грузовых автомобилей состоялась 27 сентября на территории штаба СВ Индонезии (MABESAD).

По информации издания, переданные СВ Индонезии МАЗ-5316 оснащены V-образным 8-цилиндровым дизельным двигателем ЯМЗ-238ДЕ2 мощностью до 330 л.с. и крутящим моментом 1516 Нм. Коробка передач – 9-ступенчатая механическая ЯМЗ-239. Автомобиль оснащается лебедкой самовытаскивания грузоподъемностью до 8 т.

МАЗ-5316 представляет собой крупнотоннажный грузовой автомобиль-шасси с колесной формулой 4х4, который предназначен для монтажа различного рода специальных надстроек. Он приспособлен для эксплуатации по дорогам общего пользования, а также в суровых климатических и тяжелых дорожных условиях, в том числе в составе автопоезда, поэтому пользуется высоким спросом в военном секторе.

Снаряженная масса МАЗ-5316 – 9500 кг, технически допустимая грузоподъемность – до 7500 кг. Максимально разрешенный вес автомобиля составляет 17150 кг, из которых 7150 кг опирается на переднюю ось.

Максимальная скорость – 85 км/ч (ограничена электроникой). При скорости 60 км/ч контрольный расход горючего составляет 38 л на 100 км в "комбинированных условиях", при 80 км/ч – 43 л.

Стандартно МАЗ-5316 оснащается гидроусилителем руля, ABS, пневмоподвеской водительского сиденья, предпусковым подогревателем мотора, системой подкачки шин, отопителем кабины и прочими опциями.