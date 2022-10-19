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ТАСС

Академия РВСН представляет на "Интерполитехе-2022" боеприпас для поражения БЛА

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Боеприпас для гранатомета ВОГ-25
Боеприпас для гранатомета ВОГ-25.
Источник изображения: Сергей Бабкин/ ТАСС

Как сообщил сотрудник академии Артак Хачатрян, у боеприпаса два средства поражения и поражающие элементы

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Военная академия Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого представляет на выставке "Интерполитех-2022" боеприпас для гранатомета ВОГ-25, предназначенный для поражения низколетящих малоскоростных беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Об этом ТАСС сообщил участник коллектива, разработавшего боеприпас, сотрудник академии РВСН Артак Хачатрян.

"Любой БЛА, даже коммерческий, после небольшой переделки можно использовать как оружие. Это, как мы видим, реально происходит на Украине. <...> Этот аппарат очень дешевый, а выводит из строя боевую технику, которая стоит очень дорого. Мы разработали способ борьбы с БЛА, причем это можно сделать с минимальными затратами", - сказал он.

"У нас уже есть штатное оружие, которое не надо придумывать с нуля. Мы пошли по пути создания нового боеприпаса под гранатомет ВОГ-25. У боеприпаса два средства поражения - сетка или нитка, и поражающие элементы", - отметил Хачатрян.

По его словам, определив, что это маленький коммерческий малоскоростной БЛА, как правило, вертолетного типа, летящий на высоте от 50 до 200 метров, стрелок выставляет переключатель на определенную им на глаз высоту, то есть на высоту, на которой будет раскрываться сетка.

Происходит выстрел, в воздухе раскрывается сетка или нить, происходит запутывание винтов БЛА или воздействие поражающими элементами на сам летательный аппарат.

По словам Хачатряна, в 2021 году разработчики получили патент, "несколько раз представляли этот боеприпас на различных форумах, этим боеприпасом заинтересовались Сухопутные войска и Росатом". Следующий этап - подготовка опытных образцов для испытаний. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
ВОГ-25
Пётр Великий
Компании
Росатом
Проекты
БПЛА
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