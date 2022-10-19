Войти
ТАСС

Госкомиссия одобрила вывоз "Союза" со спутниками "Гонец-М" и "Скиф" на Восточном

93
0
0
Спутник «Гонец-М»
Спутник «Гонец-М» на площадке ОАО «ИСС» им. академика М.Ф. Решетнева».
Источник изображения: http://gonets.ru/viewImg.php?img_id=71&tabname=Templates&showtext=0

Запуск космических аппаратов с разгонным блоком "Фрегат" запланирован на 22 октября

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Госкомиссия пришла к выводу о готовности ракеты-носителя "Союз-2.1б", которая должна вывести три спутника "Гонец-М" и первый аппарат по программе "Сфера" - "Скиф-Д", к вывозу на стартовый стол космодрома Восточный. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном во вторник.

"Госкомиссия выдала заключение о готовности ракеты к вывозу и установке на стартовом комплексе площадки 1С в среду, 19 октября 2022 года. Запуск космических аппаратов с разгонным блоком "Фрегат" планируется 22 октября 2022 года в 22:57 по мск", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации.

Как уточнили в Роскосмосе, до этого специалисты предприятий Роскосмоса выполнили общую сборку ракеты с четырьмя космическими аппаратами. "Под обтекателем в космос отправятся три аппарата "Гонец-М" и первый спутник федерального проекта "Сфера" - "Скиф-Д". Общая масса четырех аппаратов составляет около тонны", - добавили там. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Гонец-М
Компании
Роскосмос
Проекты
Союз-2 РН
Похожие новости
16.06.2021
Спутниковую систему связи "Гонец" за два года пополнят девять аппаратов
24.11.2020
Запуск ракеты "Союз" с космодрома Плесецк отложили из-за дополнительных проверок
20.05.2020
В России началось создание новой спутниковой системы связи
20.05.2020
В России началось эскизное проектирование спутниковой системы "Гонец" нового поколения
06.11.2019
"Ангара" не вынесет двоих?
04.11.2019
Россия начнет развертывание новой спутниковой группировки связи
06.03.2015
Проверка разработанных воронежским КБХА двигателей могла стать причиной переноса запуска ракеты-носителя «Рокот»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.10 01:59
  • 35640
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.10 23:50
  • 2
Илон Маск подчеркнул важность Крыма для России и предупредил об опасности ядерной войны
  • 18.10 23:50
  • 2
Россия направит до 170 танков и около ста орудий в региональную группировку
  • 18.10 23:49
  • 4
"Я не желаю больше жертвовать российскими солдатами..." - Сергей Суровикин
  • 18.10 16:36
  • 9
Российский «Аквариус» займется выпуском процессоров с архитектурой RISC-V
  • 18.10 14:43
  • 1
Король ракет. Наследник "Катюши" за мгновение разнесет целый авианосец
  • 18.10 13:57
  • 0
Компания B-Tasty примет участие в 13 Федеральной ЗОЖ-выставке VEG-LIFE EXPO
  • 18.10 13:51
  • 0
Алексей Бутримов: “Цены на бизнес-джеты увеличились в два раза”
  • 18.10 11:54
  • 2
Российский досмотровый комплекс помог обнаружить большую партию взрывчатки в Мьянме
  • 18.10 11:30
  • 3
Зачем Россия модернизирует танки Т-62
  • 18.10 09:35
  • 10
В Совфеде не видят необходимости в мобилизации в России
  • 18.10 09:17
  • 3
У производителя ЗРК "Бук" сменился директор
  • 18.10 09:12
  • 1
В Ейске после падения Су-34 загорелись пять этажей жилого дома
  • 18.10 09:01
  • 4
В США заявили, что Россия не сможет выпускать критически значимое оружие
  • 18.10 08:17
  • 3
Тактическая связь низового звена (солдат-отделение-взвод) основа СУВ и залог успеха