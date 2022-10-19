Госкомиссия одобрила вывоз "Союза" со спутниками "Гонец-М" и "Скиф" на Восточном

Запуск космических аппаратов с разгонным блоком "Фрегат" запланирован на 22 октября

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Госкомиссия пришла к выводу о готовности ракеты-носителя "Союз-2.1б", которая должна вывести три спутника "Гонец-М" и первый аппарат по программе "Сфера" - "Скиф-Д", к вывозу на стартовый стол космодрома Восточный. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном во вторник.

"Госкомиссия выдала заключение о готовности ракеты к вывозу и установке на стартовом комплексе площадки 1С в среду, 19 октября 2022 года. Запуск космических аппаратов с разгонным блоком "Фрегат" планируется 22 октября 2022 года в 22:57 по мск", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации.

Как уточнили в Роскосмосе, до этого специалисты предприятий Роскосмоса выполнили общую сборку ракеты с четырьмя космическими аппаратами. "Под обтекателем в космос отправятся три аппарата "Гонец-М" и первый спутник федерального проекта "Сфера" - "Скиф-Д". Общая масса четырех аппаратов составляет около тонны", - добавили там.