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В США объяснили появление «огромного огненного шара» при падении Су-34 в Ейске

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Падение многофункционального фронтового сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в городе Ейске.
Источник: www.thedrive.com

Большой взрыв, возникший в результате падения многофункционального фронтового сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в городе Ейске в северо-западной части Краснодарского края, объясняется объемом переносимого этим самолетом топлива. Об этом пишет американское издание The Drive.

«Су-34 может нести больше топлива, чем любой современный тактический реактивный самолет. Поэтому, когда такой самолет падает, особенно если он загружен топливом при взлете, огненный шар будет очень большим, независимо от того, какое оружие он переносит», — говорится в публикации.

Издание напоминает, что на видео падения самолета в Ейске заметен «огромный огненный шар».

Крушение Су-34 произошло вечером 17 октября.

Согласно Минобороны России, причиной аварии стало возгорание двигателя самолета.

Утром 18 октября МЧС РФ сообщило о 13 погибших в результате происшествия.

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Страны
Россия
США
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Су-34
Компании
Минoбороны РФ
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