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ТАСС

Глава МИД ФРГ предостерегла от компромиссов и навязанного мира на Украине

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
Источник изображения: AP Photo/Markus Schreiber

Анналена Бербок также заявила, что Западу требуется не "безопасность с Россией", а "безопасность от России"

БЕРЛИН, 18 октября. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок выступила против того, чтобы мир на Украине был продиктован кем-то со стороны. Соответствующее заявление она сделала во вторник на внешнеполитической конференции в Берлине.

По ее словам, сейчас "все чаще звучат вопросы и легкомысленные фразы" о том, что нужно во что бы то ни стало начинать переговоры, что "не каждая часть Украины" играет роль и что нужно "быть готовыми к компромиссам". "Я скажу четко и ясно - эта, с моей точки зрения, наивная позиция уже потерпела неудачу в 2014 году. Мы видели, что [ситуация вокруг] Крыма и действия в Донбассе лишь предвосхитили то, что мы видим на Украине с 24 февраля", - полагает она.

"Продиктованный мир не является миром для людей на востоке Украины", - считает Бербок.

Она также заявила, что Западу требуется не "безопасность с Россией", а "безопасность от России".

Президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. США, государства ЕС и их союзники в ответ ввели в отношении России масштабные санкции и активизировали поставки вооружений Киеву.

11 марта 2014 года на фоне политического кризиса и смены власти на Украине Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% и 95,6% избирателей Республики Крым и Севастополя. 18 марта того же года был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость Крыма и его воссоединение с Россией. 

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