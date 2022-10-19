В Госдуме анонсировали принятие поправок о добровольцах на следующей неделе

Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве.

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Поправки о добровольческих формированиях будут приняты на следующей неделе, сообщил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

"Думаю, уже на следующей неделе поправки (о добровольцах) будут приняты… о социальной составляющей (их работы)", - ответил Картаполов на вопрос журналиста.

Ранее в понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава комитета Думы по обороне Андрей Картаполов и члены оборонного комитета внесли в палату поправки о порядке создания добровольческих формирований, содействующих выполнению задач, возложенных на ВС РФ.

Комитет также предложил Совету ГД включить законопроект с поправками в проект порядка работы Думы для рассмотрения во втором чтении на 18 октября, добавляется там.

Не сидеть в стороне: добровольцы из Запорожья проходят боевую подготовку© РИА Новости / Перейти в медиабанкТренировки добровольческого батальона имени Судоплатова проходят на одном из полигонов в Запорожской области.

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Тренировки добровольческого батальона имени Судоплатова проходят на одном из полигонов в Запорожской области.

© РИА Новости

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© РИА Новости / Перейти в медиабанк"Мы наконец-то можем взять в руки оружие, заступиться за свою Родину, своих близких и не сидеть в стороне", — говорит один из бойцов.

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"Мы наконец-то можем взять в руки оружие, заступиться за свою Родину, своих близких и не сидеть в стороне", — говорит один из бойцов.

© РИА Новости

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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкПосле специальной подготовки добровольцы отправятся на передовую.

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После специальной подготовки добровольцы отправятся на передовую.

© РИА Новости / Евгений Биятов

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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкБатальон имени Судоплатова создали в сентябре по инициативе главы Запорожской области Евгения Балицкого. Его сын Александр тоже стал добровольцем.

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Батальон имени Судоплатова создали в сентябре по инициативе главы Запорожской области Евгения Балицкого. Его сын Александр тоже стал добровольцем.

© РИА Новости / Евгений Биятов

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© РИА Новости / Перейти в медиабанкНа службу в подразделение принимают мужчин из Мелитополя и других городов и поселков.

5 из 10

На службу в подразделение принимают мужчин из Мелитополя и других городов и поселков.

© РИА Новости

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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкДобровольцев обеспечили необходимой экипировкой за счет региона.

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Добровольцев обеспечили необходимой экипировкой за счет региона.

© РИА Новости / Евгений Биятов

Перейти в медиабанк

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВ батальон записались две сотни человек.

7 из 10

В батальон записались две сотни человек.

© РИА Новости

Перейти в медиабанк

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкБойцы Запорожского добровольческого батальона имени Павла Судоплатова приняли воинскую присягу.

8 из 10

Бойцы Запорожского добровольческого батальона имени Павла Судоплатова приняли воинскую присягу.

© РИА Новости / Евгений Биятов

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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВоеннослужащие поклялись защищать Российскую Федерацию и соблюдать Конституцию.

9 из 10

Военнослужащие поклялись защищать Российскую Федерацию и соблюдать Конституцию.

© РИА Новости / Евгений Биятов

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© РИА Новости / Перейти в медиабанкСоветский контрразведчик Судоплатов, чье имя носит батальон, известен героическим противостоянием националистам из отрядов Бандеры.

10 из 10

Советский контрразведчик Судоплатов, чье имя носит батальон, известен героическим противостоянием националистам из отрядов Бандеры.

© РИА Новости

Перейти в медиабанк

1 из 10

Тренировки добровольческого батальона имени Судоплатова проходят на одном из полигонов в Запорожской области.

© РИА Новости

Перейти в медиабанк

2 из 10

"Мы наконец-то можем взять в руки оружие, заступиться за свою Родину, своих близких и не сидеть в стороне", — говорит один из бойцов.

© РИА Новости

Перейти в медиабанк

3 из 10

После специальной подготовки добровольцы отправятся на передовую.

© РИА Новости / Евгений Биятов

Перейти в медиабанк

4 из 10

Батальон имени Судоплатова создали в сентябре по инициативе главы Запорожской области Евгения Балицкого. Его сын Александр тоже стал добровольцем.

© РИА Новости / Евгений Биятов

Перейти в медиабанк

5 из 10

На службу в подразделение принимают мужчин из Мелитополя и других городов и поселков.

© РИА Новости

Перейти в медиабанк

6 из 10

Добровольцев обеспечили необходимой экипировкой за счет региона.

© РИА Новости / Евгений Биятов

Перейти в медиабанк

7 из 10

В батальон записались две сотни человек.

© РИА Новости

Перейти в медиабанк

8 из 10

Бойцы Запорожского добровольческого батальона имени Павла Судоплатова приняли воинскую присягу.

© РИА Новости / Евгений Биятов

Перейти в медиабанк

9 из 10

Военнослужащие поклялись защищать Российскую Федерацию и соблюдать Конституцию.

© РИА Новости / Евгений Биятов

Перейти в медиабанк

10 из 10

Советский контрразведчик Судоплатов, чье имя носит батальон, известен героическим противостоянием националистам из отрядов Бандеры.

© РИА Новости

Перейти в медиабанк