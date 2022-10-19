Зеленский заявил о разрушении 30% украинских электростанций с 10 октября

По словам украинского лидера, возможности для переговоров с президентом России Владимиром Путиным не осталось

КИЕВ, 18 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил во вторник, что с 10 октября в стране разрушено 30% электростанций.

"С 10 октября 30% электростанций Украины были разрушены, что вызвало массовые отключения электричества по всей стране. Возможности для переговоров с [президентом России Владимиром] Путиным не осталось", - написал он в Twitter.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности объявил о нанесении массированного удара высокоточным оружием по объектам военного управления, связи и энергетики Украины. Он также предупредил Киев, что, если украинские власти будут пытаться продолжать теракты на территории России, ответы будут жесткими.