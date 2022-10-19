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РИА Новости

МВД заявило о потребности в 42 тысячах сотрудников для новых территорий

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Полиция
Полиция.
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

МВД заявило о необходимости набрать 42 тысячи сотрудников для работы на новых территориях

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. МВД РФ нужно набрать 42 тысячи сотрудников для работы на освобожденных территориях к 2026 году, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.

По его словам, сейчас приоритетная задача – создать условия для надлежащего функционирования подразделений в новых субъектах РФ. Министерство уже заявило дополнительную численность для обустройства таких подразделений в органах внутренних дел.

"У нас огромный некомплект... 90 тысяч личного состава. Если мы… будем за счет него комплектовать новые подразделения на освобожденных территориях, ничего хорошего не получится", - сказал он в Госдуме на заседании фракции СРЗП.

"До 2026 года, на переходный период, нами заявляется потребность в 42 (тысячи - ред.) дополнительной численности, и потом еще 8 тысяч в 2026 году", – добавил министр.

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Страны
Россия
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