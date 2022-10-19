Рособоронэкспорт на "Интерполитех-2022" представит линейку российских средств и решений в области безопасности

ЦАМТО, 18 октября. АО "Рособоронэкспорт" (входит в ГК Ростех) организует объединенную экспозицию российской ПВН на XXVI Международной выставке средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех-2022", которая пройдет с 18 по 20 октября в МВЦ "Крокус Экспо".

В экспозиции представлено современное стрелковое оружие, в том числе автоматы Калашникова двухсотой серии, АК-12 и АК-15, а также другое оружие, предназначенное для полицейских и специальных подразделений. Среди демонстрируемых образцов – имеющие высокий экспортный потенциал самозарядный пистолет СР.1М, пистолеты-пулеметы ПП-2000 и СР.2М, модернизированный малогабаритный автомат СР.3М и способный стрелять под водой автомат АДС. Также гостям выставки покажут модернизированную специальную снайперскую винтовку ВССМ, магазинный гранатомет ГМ-94 и штурмовой автоматный комплекс ШАК-12 калибра 12,7 мм.

"Представляемые Рособоронэкспортом образцы российского стрелкового оружия пользуются большой популярностью у силовых ведомств наших партнеров на Ближнем Востоке, в странах Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки. Они отлично зарекомендовали себя в профессиональной среде – у специальных подразделений, групп антитеррора и полиции, – сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев. – Кроме того, мы покажем широкую линейку средств обеспечения безопасности, гражданское оружие, полицейскую и охранную амуницию, выставим ряд новинок, в том числе новую снайперскую винтовку ORSIS калибра 12,7 мм. Предложим различные решения по кибербезопасности, охране объектов и территорий, мониторинга городской среды".

Впервые экспонируемая на Интерполитехе винтовка ORSIS 12,7 – образец нового поколения высокоточных снайперских винтовок, способных решать контрснайперские задачи и поражать легкобронированную технику.

Рособоронэкспорт покажет также другие новинки российских оборонных предприятий, например, комплекс средств индивидуальной защиты "КИБ-10" и сверхлегкий тактический щит "СПАРТА 10". Еще один дебют Интерполитеха – широкоугольные очки ночного видения ИТ-ОНВ-01, которые предназначены для управления боевыми машинами на скорости до 90 км/ч с выключенными световыми приборами. Очки также позволяют вести визуальное наблюдение, ориентироваться на местности, обеспечивать работу с прицелами стрелкового оружия и гранатометов. Кроме того, на стенде Рособоронэкспорта будет демонстрироваться различное оборудование и снаряжение для охранных структур, полицейских и специальных подразделений. Среди экспонатов – средства связи, электрошоковые устройства, детекторы металлов, взрывчатых и токсичных веществ, тепловизионные насадки и прицелы, бронежилеты, тактические шлемы и средства противодействия беспилотным летательным аппаратам.

Также компания представит гостям выставки российские разработки в области стрелковой подготовки подразделений и отдельных военнослужащих, в том числе, тренажеры "Рубеж" и "ТЭСТ-Э", средства обнаружения и подавления самодельных взрывных устройств и комплексы разминирования, например, прошедший испытания в реальных боевых условиях многофункциональный робототехнический комплекс разминирования "УРАН-6".

Выставляемые на "Интерполитехе" образцы можно будет увидеть на сайте и в аккаунтах Рособоронэкспорта в соцсетях в подробных видеообзорах, презентациях и каталогах.

В ходе деловой программы выставки Рособоронэкспорт запланировал встречи и переговоры с приглашенными на "Интерполитех-2022" партнерами.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".