Песков заявил, что число мобилизованных не может превышать 300 тыс.

Именно оно закреплено в указе Путина, подчеркнул пресс-секретарь президента

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Число мобилизованных в РФ не может превышать 300 тыс. человек. Об этом журналистам во вторник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сославшись на указ главы государства Владимира Путина.

"Не может идти речи о превышении общего количества, как сформулировано в указе [президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации], до 300 тыс. человек", - сказал представитель Кремля. Таким образом он ответил на вопрос, может ли министерство обороны без подписания другого указа президента направить в регионы дополнительные задания по мобилизации.

Песков предложил адресовать в военное ведомство уточнения по поводу того, могут ли субъекты РФ, уже отчитавшиеся о выполнении мобилизационного задания, получить новое мобилизационное задание в рамках действующего указа президента. "Именно министерство обороны по указу президента устанавливало количественные показатели и доводило до регионов, и главы регионов уже отвечали за организацию работы", - напомнил пресс-секретарь. "Те пороги, которые были установлены, в некоторых регионах уже выполнены, о чем и было доложено", - отметил он.

"В указе говорится - до 300 тыс. человек", - повторил Песков.

Путин подписал указ о частичной мобилизации в РФ 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу подчеркивал, что призыву из запаса подлежат 300 тыс. человек, в первую очередь имеющие боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность. 14 октября президент говорил, что частичная мобилизация будет завершена примерно через 2 недели, поскольку уже мобилизованы 222 тыс. человек.