США выделят Филиппинам военную помощь в объеме 100 млн. долл.

ЦАМТО, 18 октября. По информации филиппинского телевидения, 14 октября на борту авианосца "Рональд Рейган" посол США на Филиппинах Мэри Кей Карлсон объявила, что Вашингтон в следующем году предоставит Маниле в рамках программы "Иностранное военное финансирование" помощь в размере 100 млн. долл.

Это самый большой пакет помощи Филиппинам за последние годы. В интервью местным журналистам Мэри Кей Карлсон заявила, что США помогут ВС Филиппин модернизировать их вооружение, предоставив финансирование для приобретения тяжелых вертолетов американского производства с целью компенсации отказа от покупки вертолетов в России в рамках расторгнутого в июне 2022 года контракта.

Как заявила посол, Соединенные Штаты предоставляют помощь по программе "Иностранное военное финансирование" в размере 100 млн. долл. частично для использования по усмотрению ВС Филиппин, но средства могут быть использованы для компенсации решения об отмене покупки вертолетов Ми-17. Увеличение военной помощи обсуждалось на Гавайях в прошлом месяце представителями министерств обороны двух стран.

Ранее США предложили Филиппинам поставку тяжелых транспортных вертолетов CH-47 "Чинук", либо S-70i "Блэк Хок".

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2021 года МНО Филиппин заключило контракт на поставку 16 вертолетов Ми-17, сопутствующего оборудования и услуг общей стоимостью 12,7 млрд. филиппинских песо (243,6 млн. долл.). Предполагалось, что РФ поставит один дополнительный вертолет бесплатно. В январе 2022 года МНО Филиппин произвело авансовый платеж в размере 1,9 млрд. филиппинских песо (41,56 млн. долл.).

Тем не менее, в июне 2022 года власти Филиппин приняли решение расторгнуть контракт из опасений попасть под действие закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) и санкции других западных стран.

На текущий момент неизвестно, каким образом будет урегулирован вопрос расторжения соглашения с ООО "Совтехноэкспорт" и авансового платежа за вертолеты.

ВВС Филиппин стремятся закупить тяжелые транспортные вертолеты с 1990-х гг. Однако прошлые попытки приобрести американские CH-47 "Чинук" завершились неудачей из-за отсутствия финансовых средств. Выбор российских вертолетов, в отличие от машин западного производства, позволял получить испытанную машину с большой грузоподъемности по привлекательной цене.

Сумма в 100 млн. долл. по программе "Иностранное военное финансирование" позволит Филиппинам приобрести значительный пакет вооружений. Филиппины являются крупнейшим получателем военной помощи США в Индо-Тихоокеанском регионе, несмотря на прокитайскую риторику бывшего президента Родриго Дутерте. Объем представленной США военной помощи Маниле с 2015 года оценивается в 475,3 млн. долл. В частности, США передали Филиппинам две партии беспилотных летательных аппаратов "СканИгл" на сумму более 18 млн. долл., самолет "Цессна" из наличия, снайперские винтовки и оборудование для защиты от самодельных взрывных устройств на сумму 29 млн. долл.

Всего с 2015 года США выделили более 57 млрд. песо (1,14 млрд. долл.) на помощь Филиппинам в области безопасности, включая программы обучения в США, программы повышения безопасности на море, наращивания потенциала для борьбы с терроризмом и программы снижения угроз за счет поддержки Береговой охраны.