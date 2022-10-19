РОЭ впервые покажет на "Интерполитехе" винтовку ORSIS 12,7 с дальностью стрельбы до 2 км

В Рособоронэкспорте отметили, что она способна решать контрснайперские задачи и поражать легкобронированную технику

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Компания "Рособоронэкспорт" (РОЭ, входит в госкорпорацию "Ростех") на выставке "Интерполитех-2022" впервые представит высокоточную винтовку ORSIS 12,7 с эффективной дальностью стрельбы до 2 км. Об этом во вторник сообщил гендиректор РОЭ Александр Михеев.

"Представляемые Рособоронэкспортом образцы российского стрелкового оружия пользуются большой популярностью у силовых ведомств наших партнеров на Ближнем Востоке, в странах Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки. Они отлично зарекомендовали себя в профессиональной среде - у специальных подразделений, групп антитеррора и полиции, - приводит его слова пресс-служба РОЭ. - Кроме этого, мы покажем широкую линейку средств обеспечения безопасности, гражданское оружие, полицейскую и охранную амуницию, выставим ряд новинок, в том числе новую снайперскую винтовку ORSIS калибра 12,7 мм".

Как отмечают в Рособоронэкспорте, ORSIS 12,7 способна решать контрснайперские задачи и поражать легкобронированную технику.

Кроме того, в экспозиции РОЭ впервые будет продемонстрирован комплекс средств индивидуальной защиты "КИБ-10" и сверхлегкий тактический щит "СПАРТА 10", а также широкоугольные очки ночного видения ИТ-ОНВ-01, позволяющие управлять боевыми машинами на скорости до 90 км/ч с выключенными световыми приборами, вести визуальное наблюдение, ориентироваться на местности, обеспечивать работу с прицелами стрелкового оружия и гранатометов.

На выставке компания покажет автоматы Калашникова двухсотой серии, АК-12 и АК-15, самозарядный пистолет СР. 1М, пистолеты-пулеметы ПП-2000 и СР.2М, модернизированный малогабаритный автомат СР.3М и способный стрелять под водой автомат АДС. Помимо этого, будет демонстрироваться модернизированная специальная снайперская винтовка ВССМ, магазинный гранатомет ГМ-94 и штурмовой автоматный комплекс ШАК-12 калибра 12,7 мм.

XXVI Международная выставка средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех-2022" проходит 18-20 октября в международном выставочном центре "Крокус Экспо".