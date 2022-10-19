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ЦАМТО

Предприятия ОПК Финляндии намерены нарастить экспорт ПВН на Украину

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Флаг Финляндии на борту финского ледокола MSV Nordica, Гренландия
Флаг Финляндии на борту финского ледокола MSV Nordica, Гренландия.
Источник изображения: © AP Photo / David Goldman

ЦАМТО, 18 октября. Финские предприятия ОПК намерены нарастить экспорт ПВН на Украину. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил председатель Ассоциации оборонной и авиационной промышленности Финляндии Туйя Каранко в комментарии еженедельнику Tekniikka and Talous.

С 2014 года Минобороны Финляндии заблокировало две поставки на Украину компаний Sapo и Asesepanliike Ase Utra на винтовки и глушители, соответственно. При этом положительные решения были выданы по 16 экспортным лицензиям в адрес компаний Miilux, Noptel и Suomen Terastekniikka, уточняет издание.

Стоимость финского оборонного экспорта в 2021 году составила 73,4 млн. евро, что на 8% меньше, чем в 2020 году, и является самым низким показателем за более чем десятилетие, уточняет издание. Тремя крупнейшими странами-импортерами продукции ОПК Финляндии были Швеция, Норвегия и Франция.

В общей сложности была выдана 261 лицензия на экспорт и передачу оборонного оборудования в 54 страны.

В 2021 году было вынесено пять отрицательных решений: запрет на экспорт стали в Турцию, винтовок и стали в Туркменистан, оборудования определения местоположения в Пакистан и детонаторов в Макао, отмечает "РИА Новости".

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