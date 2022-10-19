Предприятия ОПК Финляндии намерены нарастить экспорт ПВН на Украину

ЦАМТО, 18 октября. Финские предприятия ОПК намерены нарастить экспорт ПВН на Украину. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил председатель Ассоциации оборонной и авиационной промышленности Финляндии Туйя Каранко в комментарии еженедельнику Tekniikka and Talous.

С 2014 года Минобороны Финляндии заблокировало две поставки на Украину компаний Sapo и Asesepanliike Ase Utra на винтовки и глушители, соответственно. При этом положительные решения были выданы по 16 экспортным лицензиям в адрес компаний Miilux, Noptel и Suomen Terastekniikka, уточняет издание.

Стоимость финского оборонного экспорта в 2021 году составила 73,4 млн. евро, что на 8% меньше, чем в 2020 году, и является самым низким показателем за более чем десятилетие, уточняет издание. Тремя крупнейшими странами-импортерами продукции ОПК Финляндии были Швеция, Норвегия и Франция.

В общей сложности была выдана 261 лицензия на экспорт и передачу оборонного оборудования в 54 страны.

В 2021 году было вынесено пять отрицательных решений: запрет на экспорт стали в Турцию, винтовок и стали в Туркменистан, оборудования определения местоположения в Пакистан и детонаторов в Макао, отмечает "РИА Новости".