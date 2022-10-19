Италия объявила о выделении Украине пятого пакета военной помощи

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Италия выделила военную помощь Украине, это будет уже пятый пакет помощи, отправленный итальянцами режиму Зеленского. Смена правительства не внесла никаких изменений в поддержку Киева, позиция Италии не поменялась, хотя какие-то предположения на этот счет были.

Италия отправляет на Украину пятый пакет военной помощи, об этом сообщил украинский министр обороны Алексей Резников, сделавший соответствующую запись в одной из запрещенных в России соцсетей. При этом он не назвал, что намерены передать итальянцы, но очень сильно благодарил министра обороны Италии и правительство этой страны за оказанную помощь. По словам Резникова, после поступления помощи от Италии обороноспособность Украины "значительно повысится".

Мы очень благодарны итальянскому правительству и министру Лоренцо Гуэрини за предоставление нового пакета военной помощи Украине, который поможет значительно усилить нашу обороноспособность против российской агрессии

- написал украинский министр.

Пока о новом пакете помощи от Италии известно, что он включает технику и оборудование, других данных нет. Четвертый пакет итальянской помощи Киев получил в конце июля, полный состав был засекречен, но основную его часть заняла медицина и палатки, стрелковое оружие и бронетехника. Также было несколько старых гаубиц FH-70. Ничего дальнобойного Рим не передавал.

В свою очередь Зеленский продолжает клянчить у европейских стран поставки систем ПВО, относится это и к Италии. Обращаясь к новому правительству, которое только формируется, украинский президент выпрашивает зенитные комплексы SAMP-T, причем даже поторапливает, заявляя, что нужны они как можно "быстрее".

Между тем последние события на Украине с применением российских беспилотников показали, что нормальной системы ПВО у Украины просто нет, а поставки нескольких зенитных комплексов ситуацию не спасут. Киеву нужна новая ПВО, но ни Европа, ни США не смогут поставить сотни комплексов, чтобы хоть как-то закрыть небо.