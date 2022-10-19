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ТАСС

Посол РФ исключил поставки Казахстаном вооружений Украине

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Флаги Казахстана и России
Флаги Казахстана и России.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Богодвид

Алексей Бородавкин отметил, что Казахстан занимает нейтрально-дружественную позицию по отношению к России

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Поставки военной техники и вооружений Казахстана киевскому режиму исключены, говорится в опубликованной во вторник статье посла РФ в Казахстане Алексея Бородавкина для журнала "Международная жизнь".

"Властями Республики Казахстан наложен категорический запрет на вывоз за рубеж казахстанских вооружений и военной техники, что исключает их попадание в руки киевского режима", - отметил посол.

Бородавкин обратил внимание, что Казахстан, воздерживаясь в духе нейтралитета по большинству вопросов в контексте украинского кризиса, решительно противостоит попыткам Запада заглушить голос России на многосторонних площадках и выступает против враждебных инициатив, направленных на приостановку или прекращение участия РФ в работе международных организаций и форумов. По его словам, Астана занимает нейтрально-дружественную позицию по отношению к России.

"В Астане хорошо понимают и не раз подтверждали, что безопасность в мире неделима и никто не может и не должен укрепить собственную безопасность в ущерб безопасности других. Этот универсальный принципиальный подход, который активно продвигает в международных делах наша страна, лежит в основе оценки Казахстаном специальной военной операции Вооруженных сил России на Украине, включая положения выступления президента Владимира Путина 21 сентября этого года", - добавил дипломат. 

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Страны
Казахстан
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
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