ФРГ направила Греции БМП в обмен на передачу аналогичных машин Украине

Всего в рамках сделки греческие ВС получат 40 машин Marder

БРЮССЕЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Германия отправила в Грецию первую партию боевых машин пехоты (БМП) в рамках договоренностей по передаче 40 греческих БМП советского производства ВС Украины. Об этом во вторник сообщает брюссельский портал Euractiv.

Речь идет о немецких БМП Marder, шесть единиц которых были отправлены Афинам 16 октября. Всего в рамках сделки греческие ВС получат 40 таких машин. Как сообщает Euractiv со ссылкой на источники, 14 штук должны прибыть до 21 октября, а сроки доставки еще 20 единиц пока не раскрываются. Эти договоренности были заключены на уровне правительств двух стран в конце мая текущего года.

Греция в свою очередь передаст ВС Украины 40 БМП-1 советского производства. Такое решение принято в связи с тем, что советская техника знакома украинским военным, а передача им более современных западных БМП потребовала бы дополнительного обучения экипажей.

Портал отмечает, что Минобороны Германии пока не предоставило никакой новой информации об этой сделке. Германия ранее инициировала переговоры с другими странами о подобном обмене военной техники. Со Словакией и Чехией, сообщает Euractiv, такие договоренности уже достигнуты, сделка со Словенией находится на стадии обсуждения. С Польшей прийти к соглашению пока не удалось.

Кроме того, портал отмечает, что подобная модернизация вооружений ВС Греции происходит на фоне напряженности отношений Афин и Анкары из-за границ в Эгейском море. Однако греческие источники сообщили Euractiv, что размещать полученные от ФРГ машины на островах не планируется, чтобы не разжигать конфликт с Турцией.