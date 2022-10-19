Войти
ТАСС

Военнослужащие ЗВО назвали Bayraktar на Украине самой простой целью для российской ПВО

94
0
0
Источник изображения: topwar.ru

По словам одного из военнослужащих, которые приводятся в Telegram-канале Минобороны, простота связана с тем, что аппараты летят прямолинейно, с одинаковой скоростью, на определенной высоте

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Турецкие беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar в ходе спецоперации России на Украине оказались одной из самых простых целей для расчетов зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Тор" Западного военного округа (ЗВО). Об этом военнослужащие сообщают на кадрах, опубликованных во вторник в Telegram-канале Минобороны России.

"В самом начале военной операции, в первые дни, мы на вторые сутки поразили Bayraktar. Нас пугали: Bayraktar, Bayraktar. Оказалось - одна из самых простых целей наших. Летит прямолинейно, с одинаковой скоростью, на определенной высоте. Поэтому для нас это самая простая цель", - сказал военнослужащий расчета.

Как уточнятся в комментарии к видео, расчеты ЗРК "Тор" меняют позицию после каждого пуска и ведут работу круглосуточно.

Bayraktar TB-2 ("Байрактар-ТБ2") - ударно-разведывательный средневысотный беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета турецкой компании Baykar Makina. Его максимальная скорость достигает 222 км/ч, в воздухе аппарат может находиться до 24 часов, а практический потолок аппарата составляет 8,2 тыс. м. Вооружение беспилотника составляют две управляемые противотанковые ракеты UMTAS с лазерным наведением и дальностью полета от 0,5 до 8 км либо четыре корректируемые планирующие высокоточные авиабомбы Bozok, MAM-C или MAM-L турецкой фирмы Roketsan, способные поражать неподвижные и движущиеся объекты на расстоянии до 8 км.

"Тор" (по кодификации НАТО - Gauntlet) - ЗРК малой дальности, производимый ижевским электромеханическим заводом "Купол" (входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). Комплекс предназначен для прикрытия первых эшелонов сухопутных соединений от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, планирующих авиабомб, самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, в том числе объединенных в рой. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Украина
Компании
Roketsan
Алмаз-Антей
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
БПЛА
Похожие новости
10.11.2021
Украина – точно не Россия
04.05.2021
Авиаполку прибыло: юг России и Кавказ укрепят истребителями Су-35
19.07.2019
NoonPost (Египет): причины, по которым страны жаждут приобрести российские ракеты С-400
03.09.2018
Площадка для оружия и пространство для общения
16.11.2017
19 триллионов принимают на вооружение
03.02.2010
Российское оружие не сдает позиций
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.10 01:59
  • 35640
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.10 23:50
  • 2
Илон Маск подчеркнул важность Крыма для России и предупредил об опасности ядерной войны
  • 18.10 23:50
  • 2
Россия направит до 170 танков и около ста орудий в региональную группировку
  • 18.10 23:49
  • 4
"Я не желаю больше жертвовать российскими солдатами..." - Сергей Суровикин
  • 18.10 16:36
  • 9
Российский «Аквариус» займется выпуском процессоров с архитектурой RISC-V
  • 18.10 14:43
  • 1
Король ракет. Наследник "Катюши" за мгновение разнесет целый авианосец
  • 18.10 13:57
  • 0
Компания B-Tasty примет участие в 13 Федеральной ЗОЖ-выставке VEG-LIFE EXPO
  • 18.10 13:51
  • 0
Алексей Бутримов: “Цены на бизнес-джеты увеличились в два раза”
  • 18.10 11:54
  • 2
Российский досмотровый комплекс помог обнаружить большую партию взрывчатки в Мьянме
  • 18.10 11:30
  • 3
Зачем Россия модернизирует танки Т-62
  • 18.10 09:35
  • 10
В Совфеде не видят необходимости в мобилизации в России
  • 18.10 09:17
  • 3
У производителя ЗРК "Бук" сменился директор
  • 18.10 09:12
  • 1
В Ейске после падения Су-34 загорелись пять этажей жилого дома
  • 18.10 09:01
  • 4
В США заявили, что Россия не сможет выпускать критически значимое оружие
  • 18.10 08:17
  • 3
Тактическая связь низового звена (солдат-отделение-взвод) основа СУВ и залог успеха