Военнослужащие ЗВО назвали Bayraktar на Украине самой простой целью для российской ПВО

По словам одного из военнослужащих, которые приводятся в Telegram-канале Минобороны, простота связана с тем, что аппараты летят прямолинейно, с одинаковой скоростью, на определенной высоте

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Турецкие беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar в ходе спецоперации России на Украине оказались одной из самых простых целей для расчетов зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Тор" Западного военного округа (ЗВО). Об этом военнослужащие сообщают на кадрах, опубликованных во вторник в Telegram-канале Минобороны России.

"В самом начале военной операции, в первые дни, мы на вторые сутки поразили Bayraktar. Нас пугали: Bayraktar, Bayraktar. Оказалось - одна из самых простых целей наших. Летит прямолинейно, с одинаковой скоростью, на определенной высоте. Поэтому для нас это самая простая цель", - сказал военнослужащий расчета.

Как уточнятся в комментарии к видео, расчеты ЗРК "Тор" меняют позицию после каждого пуска и ведут работу круглосуточно.

Bayraktar TB-2 ("Байрактар-ТБ2") - ударно-разведывательный средневысотный беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета турецкой компании Baykar Makina. Его максимальная скорость достигает 222 км/ч, в воздухе аппарат может находиться до 24 часов, а практический потолок аппарата составляет 8,2 тыс. м. Вооружение беспилотника составляют две управляемые противотанковые ракеты UMTAS с лазерным наведением и дальностью полета от 0,5 до 8 км либо четыре корректируемые планирующие высокоточные авиабомбы Bozok, MAM-C или MAM-L турецкой фирмы Roketsan, способные поражать неподвижные и движущиеся объекты на расстоянии до 8 км.

"Тор" (по кодификации НАТО - Gauntlet) - ЗРК малой дальности, производимый ижевским электромеханическим заводом "Купол" (входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). Комплекс предназначен для прикрытия первых эшелонов сухопутных соединений от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, планирующих авиабомб, самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, в том числе объединенных в рой.