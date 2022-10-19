Глава МИД ФРГ пообещала Киеву продолжить "интенсивную поддержку"

По словам Анналены Бербок, солидарность - основа европейской политики безопасности

БЕРЛИН, 18 октября. /ТАСС/. Германия солидарна со странами востока Европы, привержена защите территории НАТО и продолжит оказывать поддержку Украине. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, выступая во вторник на внешнеполитической конференции в Берлине.

"Мы и впредь будет интенсивно поддерживать Украину, в том числе оружием", - сказала она. По ее словам, Запад продолжит также оказывать политическую и экономическую поддержку "столько, сколько потребуется". "Главная наша сила - европейская сплоченность", - добавила министр. По ее словам, "солидарность - основа европейской политики безопасности".

Бербок повторила, что ФРГ готова содействовать защите "каждого сантиметра" территории Североатлантического альянса.

Президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. США, государства ЕС и их союзники в ответ ввели в отношении России масштабные санкции и активизировали поставки вооружений Киеву.

Ранее Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ сообщило, что власти Германии в первых трех кварталах текущего года выдали разрешения на поставки Украине военной продукции на сумму €775 млн. Среди вооружений, поставленных Берлином Киеву, самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000, реактивные системы залпового огня Mars, зенитные самоходные установки Gepard, система ПВО IRIS-T. Недавно стало известно, что ФРГ направит властям Украины еще 50 бронемашин Dingo и 2 РСЗО Mars.