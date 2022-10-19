Войти
ТАСС

Глава МИД ФРГ пообещала Киеву продолжить "интенсивную поддержку"

84
0
0
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
Источник изображения: © AP Photo, Gonzalo Fuentes, Pool Photo via AP

По словам Анналены Бербок, солидарность - основа европейской политики безопасности

БЕРЛИН, 18 октября. /ТАСС/. Германия солидарна со странами востока Европы, привержена защите территории НАТО и продолжит оказывать поддержку Украине. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, выступая во вторник на внешнеполитической конференции в Берлине.

"Мы и впредь будет интенсивно поддерживать Украину, в том числе оружием", - сказала она. По ее словам, Запад продолжит также оказывать политическую и экономическую поддержку "столько, сколько потребуется". "Главная наша сила - европейская сплоченность", - добавила министр. По ее словам, "солидарность - основа европейской политики безопасности".

Бербок повторила, что ФРГ готова содействовать защите "каждого сантиметра" территории Североатлантического альянса.

Президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. США, государства ЕС и их союзники в ответ ввели в отношении России масштабные санкции и активизировали поставки вооружений Киеву.

Ранее Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ сообщило, что власти Германии в первых трех кварталах текущего года выдали разрешения на поставки Украине военной продукции на сумму €775 млн. Среди вооружений, поставленных Берлином Киеву, самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000, реактивные системы залпового огня Mars, зенитные самоходные установки Gepard, система ПВО IRIS-T. Недавно стало известно, что ФРГ направит властям Украины еще 50 бронемашин Dingo и 2 РСЗО Mars. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Евросоюз
Похожие новости
24.08.2022
Индия не хочет отрекаться от России. И дело не только в дешевой нефти
22.08.2022
Найдено слабое звено НАТО. Альянс торопится его укрепить
23.02.2022
Хуаньцю шибао: Украина превратится в "пушечное мясо"
16.02.2022
Al-Quds: Путин воспользовался козырем и выиграл сражение в новой "холодной войне"
14.02.2022
Anadolu: "безграничная дружба" России и Китая не так уж незыблема. И вот почему
10.02.2022
Москва не хочет войны, и не все европейцы – "идиоты"
29.01.2013
Армии XXI века: звон мечей и стон булата
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.10 01:59
  • 35640
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.10 23:50
  • 2
Илон Маск подчеркнул важность Крыма для России и предупредил об опасности ядерной войны
  • 18.10 23:50
  • 2
Россия направит до 170 танков и около ста орудий в региональную группировку
  • 18.10 23:49
  • 4
"Я не желаю больше жертвовать российскими солдатами..." - Сергей Суровикин
  • 18.10 16:36
  • 9
Российский «Аквариус» займется выпуском процессоров с архитектурой RISC-V
  • 18.10 14:43
  • 1
Король ракет. Наследник "Катюши" за мгновение разнесет целый авианосец
  • 18.10 13:57
  • 0
Компания B-Tasty примет участие в 13 Федеральной ЗОЖ-выставке VEG-LIFE EXPO
  • 18.10 13:51
  • 0
Алексей Бутримов: “Цены на бизнес-джеты увеличились в два раза”
  • 18.10 11:54
  • 2
Российский досмотровый комплекс помог обнаружить большую партию взрывчатки в Мьянме
  • 18.10 11:30
  • 3
Зачем Россия модернизирует танки Т-62
  • 18.10 09:35
  • 10
В Совфеде не видят необходимости в мобилизации в России
  • 18.10 09:17
  • 3
У производителя ЗРК "Бук" сменился директор
  • 18.10 09:12
  • 1
В Ейске после падения Су-34 загорелись пять этажей жилого дома
  • 18.10 09:01
  • 4
В США заявили, что Россия не сможет выпускать критически значимое оружие
  • 18.10 08:17
  • 3
Тактическая связь низового звена (солдат-отделение-взвод) основа СУВ и залог успеха