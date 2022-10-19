Пребывающие в космосе ростки из Белгорода установили рекорд по удаленности от Земли

Малый космический аппарат с ростками сирени находится на расстоянии в 530 км от планеты Земля

ТАСС 18 октября. Ростки сирени сорта "Великая Победа" из Белгорода, участвующие в эксперименте по выращиванию в космосе без участия человека, установили рекорд по удаленности растения от планеты Земля, сообщили ТАСС в пресс-службе Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ "БелГУ").

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с иранским спутником "Хайям" и 16 малыми космическими аппаратами, на одном из которых находятся ростки белгородской сирени, стартовала 9 августа с космодрома Байконур. Первые в мире колбы с растением отправились в космос в автономном режиме, то есть без участия человека.

"Росток сирени из ботанического сада НИУ "БелГУ" стал рекордсменом Книги рекордов России как самое удаленное от планеты Земля живое растение. А еще этот эксперимент подтвердил эффективность созданной белгородскими учеными системы космических оранжерей", - сказали в пресс-службе.

Как отмечал ранее в беседе с ТАСС директор инжинирингового центра вуза Иван Никулин, малый космический аппарат с ростками сирени из Белгородской области, выведенный на орбиту после запуска, находится на расстоянии в 530 км от планеты Земля. По проекту белгородского научно-образовательного центра, ростки сирени будут пребывать в космосе в течение года, за это время они вырастут с 1 до 4 см, за их трансформацией в невесомости можно наблюдать в бесплатном мобильном приложении "Сирень в космосе".

"Мы убедились в работоспособности всех систем при доставке растений на орбиту и поддержанию их жизнедеятельности. Полученные результаты дают обширные знания для подготовки подобных миссий и коммерциализации таких проектов", - добавил Никулин.