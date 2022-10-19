Судостроительный завод "Восточная верфь" в Приморье подал заявление о банкротстве

Консультант по связям с общественностью Арбитражного суда Приморского края Инга Сорокина при этом отметила, что заявление еще не принято в производство

ВЛАДИВОСТОК, 18 октября. /ТАСС/. Судостроительный завод "Восточная верфь", одно из ведущих предприятий отрасли Приморья, подал заявление о признании завода банкротом, сообщила ТАСС консультант по связям с общественностью Арбитражного суда Приморского края Инга Сорокина.

"13 октября от АО "Восточная верфь" поступило заявление о признании должника банкротом", - сообщила Сорокина.

Она уточнила, что заявление еще не принято в производство, еще не назначено предварительное судебное заседание по рассмотрению заявления.

АО "Восточная верфь" - одно из ведущих судостроительных предприятий Приморского края. С января 2020 года является единственным на Дальнем Востоке предприятием оборонно-промышленного комплекса - резидентом Свободного порта Владивосток.