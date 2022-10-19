Расчеты ЗРК "Тор" в ходе СВО круглосуточно обеспечивают группировке ВС РФ надежный щит от воздушного нападения

ЦАМТО, 18 октября. В ходе проведения СВО расчеты ЗРК "Тор" Западного военного округа круглосуточно обеспечивают российским войскам надежный щит от воздушного нападения противника. Видеоролик представлен на сайте Минобороны РФ.

Как говорится в комментарии к видеоролику, ЗРК "Тор" могут поражать в своем диапазоне высот и дальности все типы целей: это самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты и баллистические ракеты.

Днем и ночью ЗРК "Тор" Западного военного округа сканируют небо. Как только в зону ответственности входит любой воздушный объект, который не отвечает на запрос "свой-чужой", расчеты берут его на сопровождение и готовы поразить цель.

ЗРК малой дальности "Тор" способен обнаружить сразу 40 целей на расстоянии нескольких десятков километров. Для боевой работы комплексу не обязательно останавливаться, стрелять он может и на ходу.

"Данная боевая машина позволяет успешно поражать все аэродинамические цели, будь то беспилотники, крылатые ракеты, вертолеты, самолеты… На моем опыте уничтожено два "Байрактара", беспилотник "Лелека", квадрокоптеры", – сказал начальник расчета ЗРК "Тор" Андрей.

Расчет "Тора" на борту своей боевой машины с самого начала специальной военной операции ведет учет сбитым целям.

"Расчет во главе со мной уничтожил более 50 различных целей. Данная машина позволяет сопровождать до 42 целей, выдавать и оцифровывать до 10 целей. Одновременно поразить можем до четырех аэродинамических целей", – пояснил Андрей.

ЗРК "Тор" может стрелять одновременно по четырем целям или четырьмя ракетами по одной. Командир оценивает угрозу с помощью показателей на приборах или даже может разглядеть ее на специальном мониторе.

"Мы на вторые сутки специальной военной опера поразили "Байрактар". Оказалось, что это – одна из самых простых аэродинамических целей. Летит прямолинейно, с одинаковой скоростью, на определенной высоте. Поэтому для нас это самая простая цель", – добавил Андрей.

"Беспилотные летательные аппараты и ракеты, и устаревшие, еще советского производства, и натовского образца сбивать получается одинаково эффективно, продолжает офицер. Расчет уже выучил тактику пусков ВСУ, их уловки и обманные ходы. Все это бесполезно в противостоянии с российским "Тором", – заявил зенитчик.

В ходе специальной военной операции комплексы "Тор" десятки и сотни раз успешно выполняли боевые задачи, прикрывая российские военные колонны во время маршей и защищая позиции. На счету расчетов боевых машин бесчисленное количество сбитых ракет противника и беспилотных летательных аппаратов, говорится в сообщении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.