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ЦАМТО

Вооруженные силы Венгрии получили первую БМП "Линкс"

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Источник изображения: Фото: hungarytoday.hu

ЦАМТО, 18 октября. Компания Rheinmetall 15 октября передала Вооруженным силам Венгрии первую (из 209 заказанных) боевую машину пехоты "Линкс".

Генеральный директор Rheinmetall AG Армин Паппергер вручил символический ключ от БМП министру обороны Венгрии Кристофу Шалаю-Бобровницкому во время церемонии принесения присяги военнослужащими Венгрии в казармах Петефи Шандор в Будапеште. В мероприятии также принял участие премьер-министр Виктор Орбан.

Заключив контракт в сентябре 2020 года, Венгрия стала первой страной-членом НАТО и ЕС, закупившей недавно разработанную Rheinmetall модульную боевую машину "Линкс".

Как сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Венгрии заключило с компанией Rheinmetall контракт на поставку 209 боевых машин пехоты KF41 "Линкс", 9 бронированных ремонтно-эвакуационных машин "Баффало" (Buffalo), 9 бронированных мостоукладчиков (AVLB), 16 грузовиков, боеприпасов, тренажеров, запасных частей, а также другого сопутствующего оборудования и услуг на сумму более 2 млрд. евро в сентябре 2020 года.

На первом этапе производства ВС Венгрии получат 46 БМП "Линкс" и 9 БРЭМ "Баффало", собранных Rheinmetall в Германии. Их поставка должна быть завершена к началу 2023 года. Оставшиеся 172 ББМ будут произведены в Венгрии в рамках второго этапа к 2029 году.

С этой целью в августе 2020 года правительство Венгрии и Rheinmetall заключили соглашение о создании совместного предприятия, которое будет отвечать за организацию производства ББМ в Венгрии. Современный завод в настоящее время строится в Залаэгерсеге на базе промышленного комплекса ZALAZone.

KF41 "Линкс" ВС Венгрии будут поставлены в семи вариантах, включая боевую машину пехоты (БМП), машину управления, разведывательную машину, машину передовых артиллерийских наблюдателей, самоходный миномет, санитарную машину и машину для обучения водителей.

БМП "Линкс" будут оснащены разработанной Rheinmetall обитаемой башней Lance с 30-мм пушкой, а также интегрированной гибридной системой активной защиты StrikeShield разработки Rheinmetall. БМП рассчитана на перевозку 8 военнослужащих. Машина может вести стрельбу программируемыми 30-мм боеприпасами и выполнять пуск ПТУР "Спайк LR2"

В рамках программы модернизации Вооруженных сил Министерство обороны Венгрии также заказало в Германии новые 155-мм гусеничные самоходные гаубицы PzH-2000 и танки "Леопард-2A7HU". Ожидается, что первые ОБТ "Леопард-2A7HU" будут поставлены в Венгрию к концу этого года. По имеющейся информации, с Rheinmetall также ведутся переговоры о поставке новых колесных 155-мм гаубиц HX3.

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  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Германия
Продукция
Leopard-2
PzH 2000
Компании
Rheinmetall
Проекты
2020-й год
NATO
Евросоюз
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