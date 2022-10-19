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ЦАМТО

Украина начала переводить военную логистику на натовскую систему LOGFAS

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Боеприпасы ВС Украины
Боеприпасы ВС Украины.
Источник изображения: ssu.gov.ua

ЦАМТО, 18 октября. ВС Украины в рамках реформы системы оборонных закупок переходят на натовскую автоматизированную систему логистики LOGFAS.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Мы внедряем натовскую систему LOGFAS для обеспечения учета и логистики. Идет реформа системы оборонных закупок по принципам НАТО", – написал А.Резников в социальной сети Facebook.

Он отметил, что Украина уже получила свыше 300 стандартов НАТО, благодаря которым и происходит "масштабная трансформация сил обороны".

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Страны
Украина
Проекты
NATO
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