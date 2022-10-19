Украина начала переводить военную логистику на натовскую систему LOGFAS

ЦАМТО, 18 октября. ВС Украины в рамках реформы системы оборонных закупок переходят на натовскую автоматизированную систему логистики LOGFAS.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Мы внедряем натовскую систему LOGFAS для обеспечения учета и логистики. Идет реформа системы оборонных закупок по принципам НАТО", – написал А.Резников в социальной сети Facebook.

Он отметил, что Украина уже получила свыше 300 стандартов НАТО, благодаря которым и происходит "масштабная трансформация сил обороны".