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Военное обозрение

В Японии озвучивают планы по строительству частных космодромов от Хоккайдо до Окинавы

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Источник изображения: topwar.ru

В связи с растущим спросом на запуск ракет-носителей в городе Тайки на острове Хоккайдо возлагают надежды на космический бизнес, который послужит отправной точкой, как заявлено, для промышленного и туристического развития региона. Городские власти надеются, что объект создаст больше рабочих мест за счет привлечения предприятий, связанных с ракетами и спутниками, а также привлечет туристов.

Наши усилия по развитию сообщества на космическую тематику начинают приносить плоды

— сказал Масато Сакамори, мэр Тайки, города расположенного на побережье Тихого океана на юго-востоке Хоккайдо.

После завершения строительства комплекс станет частью космодрома Хоккайдо (HOSPO) и будет использоваться, среди прочего, для запуска ракет для вывода в космос частных спутников. На соседнем участке уже есть компактная стартовая площадка. Оттуда в космос уже отправлены три ракеты, в том числе первая в стране частная ракета, которая была запущена в 2019 году.

Запущенные до сих пор ракеты были сверхкомпактными и не предназначались для доставки спутников. HOSPO заработает в качестве космодрома после завершения строительства нового стартового комплекса. HOSPO управляется компанией Space Cotan Co., в которой городское правительство имеет долю.

Ожидается, что текущие работы по строительству стартового комплекса и связанных с ним объектов обойдутся в 2,32 миллиарда иен (около 1 миллиарда рублей). Половина этой суммы будет покрыта грантом центрального правительства, направленным на возрождение общины. Остальное будет покрыто за счет пожертвований от предприятий в рамках «региональной налоговой системы поддержки возрождения» центрального правительства.

Кроме этого, планы по развитию космодромов разрабатываются во многих других частях Японии.

Стартовая площадка для малогабаритных ракет строится в Кусимото, префектура Вакаяма, первый запуск запланирован на конец этого года. Существует план использования взлетно-посадочной полосы в аэропорту Оита в Кунисаки, префектура Оита, в качестве космодрома. Также разрабатывается план использования аэропорта Симодзисима в Миякодзиме, префектура Окинава, тоже в качестве космодрома.

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Япония
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