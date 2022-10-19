В США рассчитывают в ближайшие недели передать Украине первые комплексы ПВО NASAMS

В Пентагоне заявили, что Вашингтон уже направил Киеву "значительное количество" различных средств противовоздушной обороны

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Власти США рассчитывают в течение ближайших недель передать Киеву первые зенитные ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS. Об этом представитель Пентагона высокого ранга сообщил в понедельник журналистам.

"Мы рассчитываем постараться доставить первые [NASAMS] на Украину в течение следующих нескольких недель", - сказал он. При это чиновник подчеркнул, что Вашингтон уже передал Киеву значительное количество различных средств ПВО, в том числе более 1,4 тыс. переносных зенитных ракетных комплексов Stinger. Стенограмму брифинга приводит пресс-служба Пентагона.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби 11 октября заявил, что власти США рассчитывают "в самом ближайшем будущем" передать Киеву первые два комплекса NASAMS. Всего, по его словам, США намерены поставить Украине восемь таких систем. Поставки планируется осуществлять в рамках инициативы по содействию безопасности Украины, что предполагает заключение американским оборонным ведомством контрактов с производителями, а не предоставление техники напрямую из запасов Пентагона.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.