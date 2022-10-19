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Известия.ru

Расчеты «Тор» уничтожили средства воздушного нападения украинских боевиков

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Расчеты зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Тор» Западного военного округа (ЗВО) продолжают поражать воздушные цели противника в зоне проведения специальной военной операции. Как это происходит, показало Минобороны РФ 18 октября.

Комплексы противовоздушной обороны (ПВО) круглосуточно предотвращают нападения воздушных объектов украинских боевиков. ЗРК могут поражать разные типы целей: это самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты и баллистические ракеты.

«Данная боевая машина позволяет успешно поражать все аэродинамические цели, будь то беспилотники, крылатые ракеты, вертолеты, самолеты. На моем опыте, уничтожено два «Байрактара», уничтожены беспилотник «Лелека», квадрокоптеры. Во главе со мной данный расчет уничтожил более 50 различных целей», — рассказал начальник расчета ЗРК «Тор» Андрей.

Отмечается, что «Тор» может стрелять одновременно по четырем целям или четырьмя ракетами по одной. Командир оценивает угрозу с помощью показателей на приборах или даже может разглядеть ее в мощную камеру. Этот ЗРК замечает самые мелкие объекты, и если скорость у цели небольшая, то сначала ее можно разглядеть, чтобы не тратить ракеты зря.

13 октября расчеты зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» ЦВО уничтожили средства воздушного нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Российские военные на «Бук-М3» захватили воздушную цель, совершающую подлет к охраняемым объектам по баллистической траектории.

Ранее, 11 октября, военный корреспондент «Известий» Кирилл Ольков побывал в зоне проведения спецоперации в Донецкой Народной Республике. Он рассказал, что расчет зенитного ракетного комплекса «Бук» сбил украинский беспилотник.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.


Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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