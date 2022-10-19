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РИА Новости

"Ростех" сообщил, какие снаряды получила новая противотанковая пушка 2С25М

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Авиадесантная самоходная противотанковая пушка 2С25 "Спрут-СД"
Авиадесантная самоходная противотанковая пушка 2С25 "Спрут-СД".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

"Ростех": новая противотанковая пушка 2С25М получила снаряды с дистанционным подрывом

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Новая российская самоходная противотанковая пушка 2С25М получила снаряды с дистанционным подрывом, сообщил РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев.

"В отличие от предшественника, новая версия машины получила возможность вести огонь осколочно-фугасными боеприпасами с дистанционным подрывом, что значительно повысило эффективность борьбы с легкими укреплениями и живой силой противника", - сказал он.

Оздоев добавил, что комплекс вооружения 2С25М также предусматривает использование современных бронебойно-подкалиберных, кумулятивных и осколочно-фугасных снарядов с дальностью поражения целей прямой наводкой до 5 километров.

По данным открытых источников, снаряды с дистанционным подрывом взрываются в необходимой точке траектории, рассчитанной системой управления огнем (СУО) самоходного орудия.

Это, например, позволяет эффективно поражать живую силу противника, укрывшуюся в траншее – снаряд взрывается в тот момент, когда достигает в полете точки ровно над траншеей. В результате солдаты противника оказываются открыты для поражающих факторов в виде осколков, фугасного действия и ударной волны.

Есть разные принципы управляемого подрыва снарядов. Один из принципов предполагает, что время подрыва снаряда, рассчитанное СУО для конкретной цели, вводится в боеприпас с помощью специального устройства – программатора, который обычно расположен на конце ствола орудия. Другой способ – время подрыва снаряда передается по лазерному лучу через специальный датчик на дне боеприпаса.

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  • В новости упоминаются
Продукция
2С25 Спрут-СД
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