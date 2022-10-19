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ТАСС

Разработчик робота "Федор" представил два варианта лунного робота

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Исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров
Исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.
Источник изображения: Фото: НПО "Андроидная техника"

Для миссий на Луне подойдут антропоморфные или торсовые роботы, считает директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Научно-производственное объединение (НПО) "Андроидная техника" (разработчик робота "Федор") предложило использовать на Луне полностью антропоморфного или торсового роботов. С таким предложением выступил исполнительный директор организации Евгений Дудоров.

"Повышение эффективности и безопасности работы пилотируемых миссий на Луне возможно за счет применения технологий антропоморфных или полуантропоморфных (торсовых) роботов", - говорится во вторник в статье Дудорова в журнале "Космическая техника и технологии" ракетно-космической корпорации "Энергия".

На представленных изображениях показан робот с ногами, а также торс антропоморфного робота, который прикреплен к колесной платформе. По мнению исполнительного директора НПО "Андроидная техника", подобные аппараты могут быть созданы в ближайшем будущем. Они могут проводить инспекцию, устанавливать и обслуживать оборудование, помогать космонавтам во время внутри- и внекорабельной деятельности. "В перспективе робот сможет функционировать на космическом аппарате, на орбитальных и планетных станциях как в составе экипажа, так и в безэкипажном варианте", - убежден эксперт.

Прототип робота, предположил Дудоров, может быть отправлен во время сертификационного полета лунного взлетно-посадочного корабля (ЛВПК). Но для этого потребуется разработка дополнительной оснастки, чтобы вынести научную аппаратуру.

"Работа на поверхности Луны может подразумевать программы минимум и максимум. В случае программы-минимум РТС (робототехническая система - прим. ТАСС) должна выйти из ЛВПК, установить доставленное оборудование и протестировать его, провести видеосъемку и мониторинг напланетных условий, собрать и доставить на борт ЛВПК большое количество образцов лунного грунта", - отметил Дудоров, пояснив, что в этом случае робот может вернуться на Землю либо остаться на Луне.

Программа-максимум может подразумевать не только съемку старта взлетного модуля, но и возможность длительной консервации робота для преодоления лунной ночи и расконсервации перед прилетом космонавтов. "Также РТС должна обеспечить совместную работу с космонавтами на поверхности Луны", - добавил он. 

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