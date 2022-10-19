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Вестник Мордовии

Старое шведское противотанковое безоткатное орудие замечено на Украине

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Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

На вооружении украинских неонацистских формирований замечены 90-мм шведские безоткатные орудия Pvpj 1110.

Как отмечает проект "РГ: русское оружие", это средство борьбы с бронетехникой начали разрабатывать почти семьдесят лет назад.

Понадобилось почти шесть лет, чтобы довести его до ума и наладить серийное производство. Всего было произведено 1600 экземпляров. Орудия экспортировались в различные страны, в том числе в Ирландию, Доминиканскую Республику, Ирак. В вооруженных силах последнего применялись во время ирано-иракской войны.

Безоткатки устанавливались на различную военную технику, например на легкие двухосные вездеходы Pvpjtgb 9031, внедорожники Volvo C303 или гусеничные транспортеры Bandvagn 206. Зимой на покрытой снегом местности использовались лыжи.

Вес в боевом положении - 260 кг. Эффективная дальность стрельбы - 900 м. Были разработаны различные типы кумулятивных выстрелов. Если самые ранние пробивали лишь 380 мм брони, то боеприпасы поздних версий - уже 800 мм.

Начальная скорость 650-700 метров в секунду. Скорострельность от шести до восьми выстрелов в минуту. Расчет: три человека.

Интересно, что в качестве пристрелочного средства использовалась 7,62-мм винтовка Ljungman AG-42.

В шведских сухопутных войсках Pvpj 1110 эксплуатировались до конца 90-х годов. Затем их отправили на склады. В то же время около трех сотен единиц были переданы Латвии, Литве и Эстонии, а сейчас их начали использовать боевики киевского марионеточного режима.

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Ирак
Ирландия
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