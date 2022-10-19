Полигон Капустин Яр переквалифицировали

Российский военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что полигон Капустин Яр в Астраханской области, использовавшийся в советское время для испытаний баллистических ракет средней дельности, сейчас переквалифицировали. Его слова приводит РИА Новости.

Леонков заявил о переквалификации полигона Капустин Яр под зенитные ракеты большой дальности — например, С-400, С-500. В СССР баллистические ракеты приземлялись на другие полигоны, сейчас находящиеся в Казахстане. Однако на данный момент «такого рода падения для казахстанской стороны выглядят не очень желательно». Также применение средств на жидком топливе вызывает сомнение, поскольку высокотоксичное горючее отравляет почву и делает ее непригодной для аграрных работ.

Специалист отметил, что межконтинентальные баллистические ракеты, долетающие до России, все же можно запускать. В частности, недавно так испытывали комплексы «Тополь». Леонков добавил, что Капустин Яр также являлся космодромом, где запускали советские и иностранные спутники, ракетопланы БОР (советские мини-шаттлы) и геофизические ракеты.