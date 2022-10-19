Войти
Lenta.ru

Российский корабль увел МКС от космического мусора

93
0
0
МКС
МКС.
Источник изображения: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

Пристыкованный к Международной космической станции (МКС) российский грузовой корабль «Прогресс МС-20» позволил станции избежать столкновения с космическим мусором, говорится на сайте «Роскосмоса».

В понедельник, 17 октября, орбита МКС была скорректирована, российский корабль увел станцию от космического мусора. «Двигатели грузового корабля "Прогресс МС-20", пристыкованного к служебному модулю "Звезда" российского сегмента МКС, были включены в 22:27 по московскому времени», — уточнили в госкорпорации. Они проработали 630,8 секунды.

После принятых мер средняя высота орбиты станции увеличилась почти на два километра и составила около 418 километров.

Ранее о предстоящем маневре рассказал космонавт «Роскосмоса» Дмитрий Петелин. По его словам, процедура рутинная, при которой экипаж может ничего не почувствовать.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
МКС
Прогресс ТГК
Похожие новости
31.08.2021
Данных о новых трещинах на МКС нет - исполнительный директор "Роскосмоса"
13.04.2021
Трехчасовая схема полета к МКС станет штатной для "Союзов" после трех таких сближений
21.01.2021
На российском сегменте МКС отказала одна из систем кондиционирования воздуха
27.11.2020
«Роскосмос» предложил отказаться от МКС из-за дороговизны
06.07.2020
Российский космонавт рассказал о сложностях жизни в невесомости
01.04.2019
На Байконуре завершили сборку "Союза-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-11"
03.04.2017
ВМЗ устранил дефекты на двух двигателях ракет "Союз"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.10 01:59
  • 35640
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.10 23:50
  • 2
Илон Маск подчеркнул важность Крыма для России и предупредил об опасности ядерной войны
  • 18.10 23:50
  • 2
Россия направит до 170 танков и около ста орудий в региональную группировку
  • 18.10 23:49
  • 4
"Я не желаю больше жертвовать российскими солдатами..." - Сергей Суровикин
  • 18.10 16:36
  • 9
Российский «Аквариус» займется выпуском процессоров с архитектурой RISC-V
  • 18.10 14:43
  • 1
Король ракет. Наследник "Катюши" за мгновение разнесет целый авианосец
  • 18.10 13:57
  • 0
Компания B-Tasty примет участие в 13 Федеральной ЗОЖ-выставке VEG-LIFE EXPO
  • 18.10 13:51
  • 0
Алексей Бутримов: “Цены на бизнес-джеты увеличились в два раза”
  • 18.10 11:54
  • 2
Российский досмотровый комплекс помог обнаружить большую партию взрывчатки в Мьянме
  • 18.10 11:30
  • 3
Зачем Россия модернизирует танки Т-62
  • 18.10 09:35
  • 10
В Совфеде не видят необходимости в мобилизации в России
  • 18.10 09:17
  • 3
У производителя ЗРК "Бук" сменился директор
  • 18.10 09:12
  • 1
В Ейске после падения Су-34 загорелись пять этажей жилого дома
  • 18.10 09:01
  • 4
В США заявили, что Россия не сможет выпускать критически значимое оружие
  • 18.10 08:17
  • 3
Тактическая связь низового звена (солдат-отделение-взвод) основа СУВ и залог успеха