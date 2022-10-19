Российский корабль увел МКС от космического мусора

Пристыкованный к Международной космической станции (МКС) российский грузовой корабль «Прогресс МС-20» позволил станции избежать столкновения с космическим мусором, говорится на сайте «Роскосмоса».

В понедельник, 17 октября, орбита МКС была скорректирована, российский корабль увел станцию от космического мусора. «Двигатели грузового корабля "Прогресс МС-20", пристыкованного к служебному модулю "Звезда" российского сегмента МКС, были включены в 22:27 по московскому времени», — уточнили в госкорпорации. Они проработали 630,8 секунды.

После принятых мер средняя высота орбиты станции увеличилась почти на два километра и составила около 418 километров.

Ранее о предстоящем маневре рассказал космонавт «Роскосмоса» Дмитрий Петелин. По его словам, процедура рутинная, при которой экипаж может ничего не почувствовать.