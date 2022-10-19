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ТАСС

В Гандинагаре откроется международная оборонная выставка Defexpo 2022

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Стенд концерна "Калашников" на 11-й международной выставке оборонной промышленности Defexpo India 2020 в городе Лакхнау, штат Уттар-Прадеш, Индия, 2020 год
Стенд концерна "Калашников" на 11-й международной выставке оборонной промышленности Defexpo India 2020 в городе Лакхнау, штат Уттар-Прадеш, Индия, 2020 год.
Источник изображения: Александр Мельников/РИА "Новости"

На ней ожидают министров обороны из 25 стран

ГАНДИНАГАР /Индия/, 18 октября. /ТАСС/. В Гандинагаре в западном штате Гуджарат во вторник откроется международная оборонная выставка Defexpo 2022. Как сообщили ТАСС организаторы мероприятия, экспозиция, посвященная системам наземной, морской и национальной безопасности, будет проходить в выставочном центре "Хелипад" до 23 октября.

Тема 12-й выставки Defexpo - "Путь к гордости", что соответствует намерению премьер-министра республики Нарендры Моди превратить Индию в сильную и самодостаточную державу путем поддержки, развития и укрепления партнерских отношений внутри оборонного сектора Индии, а также с иностранными производителями, отмечают организаторы.

Свои стенды представят более 1 тыс. участников. Ожидается, что экспозицию могут посетить министры обороны 25 стран, в ее работе будут участвовать представители 75 государств. Как ранее сообщило Минобороны Индии, уже завершено согласование 400 меморандумов о взаимопонимании, которые подпишут во время выставки.

Моди, как планируется, посетит экспозицию и проведет презентацию 19 октября.

Основное внимание на выставке уделят индийской продукции и совместным разработкам местных и иностранных производителей. Индийская организация оборонных исследований и разработок представит около 430 изделий, в том числе системы стратегического и тактического вооружения, оборонное оборудование и технологии. Среди новинок, которые покажет местный оборонный комплекс, - новый учебно-тренировочный самолет, разработанный государственной аэрокосмической компанией Hindustan Aeronautics Ltd.

Среди мероприятий, запланированных на выставке, интерес вызывает диалог по вопросам обороны Индии и Африки, в котором, как ожидается, примут участие несколько министров обороны из африканских стран.

В работе Defexpo 2022 примет участие и делегация АО "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех"). Как ранее сообщил генеральный директор Александр Михеев, "Рособоронэкспорт" готов обсудить взаимовыгодные проекты и рассказать о своих предложениях по совместной работе, полностью соответствующих выдвигаемым индийской стороной условиям ToT (transfer of technology - передаче технологий).

До конца года в Индии начнет выпуск продукции завод по производству автоматов Калашникова АК-203, совместное предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited, в котором с российской стороны участвуют "Рособоронэкспорт" и концерн "Калашников". Продукция "Калашникова" будет представлена на выставке.

Свой стенд представит и совместное российско-индийское предприятие BrahMos Aerospace, которое производит сверхзвуковую крылатую ракету "Брамос". Она разработана российским НПО машиностроения и индийской Организацией оборонных исследований и разработок. Первый испытательный пуск ракеты состоялся в 2001 году. Различные версии ракеты стоят на вооружении всех трех видов ВС Индии: ВВС, ВМС и сухопутных войск.

Международная выставка Defexpo проводится при поддержке правительства, Минобороны и Департамента оборонной промышленности Индии один раз в два года с 2000 года. Запланированная на март выставка Defexpo 2022 была перенесена на октябрь, как сообщили организаторы, "из-за проблем с логистикой". Источники газеты India Today тогда не исключили, что экспозиция могла быть перенесена из-за событий на Украине. 

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Страны
Индия
Россия
Украина
Продукция
PJ-10 Brahmos
АК-74 "Калашников"
Компании
BrahMos Aerospace
Концерн Калашников
НПО машиностроения
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
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