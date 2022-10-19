Первый в СССР запуск баллистической ракеты А-4

18 октября 1947 года был произведен первый в СССР пуск баллистической ракеты, собранной на основе узлов и агрегатов немецкой ракеты А-4 (техническое наименование "Фау-2"), считающейся первой боевой баллистической ракетой.

Толчком к началу в Германии разработки ракетного оружия, приведшей к созданию баллистической ракеты А-4, послужил секретный приказ 1929 года о начале опытов по изучению возможности применения ракетного двигателя в военных целях. Исследования по баллистическим ракетам велись в относившейся к Управлению вооружений экспериментальной лаборатории под руководством Вальтера Дорнбергера. В состав ее сотрудников входил Вернер фон Браун, будущий создатель первых баллистических ракет. В 1933 году была собрана первая баллистическая ракета с жидкостно-реактивным двигателем, получившая обозначение "Агрегат-1" или А-1.

Позже появился усовершенствованный вариант этой ракеты – А-2, затем – ракета А-3, имевшая автоматическую систему управления, но проведенные в аэродинамической трубе испытания выявили ее плохую устойчивость при полете на сверхзвуковых скоростях.

Следующей стала ракета А-5, оснащенная принципиально новой системой управления и усовершенствованным корпусом.

В дальнейшем на базе А-5 была сконструирована боевая ракета дальнего действия А-4. Работы по ее созданию в основном завершились к июню 1942 года. Первые семь ракет А-4 были почти на целую тонну тяжелее ракет, запущенных в серийное производство позднее.

Одноступенчатая ракета А-4 состояла из четырех отсеков. Носовая часть представляла собой боеголовку весом около одной тонны, сделанную из мягкой стали толщиной шесть миллиметров и наполненную взрывчатым веществом – аматолом. Ниже боеголовки находился приборный отсек, в котором наряду с аппаратурой помещалось несколько стальных цилиндров со сжатым азотом, применявшимся главным образом для повышения давления в баке с горючим. Ниже приборного располагался топливный отсек – самая объемная и тяжелая часть ракеты. При полной заправке на него приходилось три четверти веса ракеты.

В ракете А-4 использовались жидкие компоненты топлива: этиловый спирт и сжиженный кислород. Бак со спиртом помещался наверху; из него через центр бака с кислородом проходил трубопровод, подававший горючее в камеру сгорания. Пространство между топливными баками и внешней обшивкой ракеты, а также полости между обоими баками заполнялись стекловолокном. Заправка ракеты жидким кислородом производилась перед самым пуском, так как потери кислорода за счет испарения составляли два килограмма в минуту.

Общая длина ракеты равнялась 14,3 метра, максимальный диаметр корпуса – 1,65 метра, а стартовый вес достигал 12,7 тонны. Ракета состояла из более чем 30 тысяч деталей. Ее дальность полета составляла от 290 до 305 километров. Общее время полета равнялось примерно пяти минутам, при этом скорость на отдельных участках траектории превышала 1500 метров в секунду.

Испытания ракеты проводились на ракетном полигоне в Пенемюнде (Германия), расположенном на острове Узедом вблизи побережья Балтийского моря. Крупносерийный выпуск "Фау-2" осуществлялся на предприятиях подземного промышленного узла "Миттельверк", построенного в шахтах по добыче гипса вблизи города Нордхаузен (Германия). На предприятии трудились узники концлагеря "Дора-Миттельбау".

Впервые баллистические ракеты большой дальности А-4 были использованы германскими войсками для обстрела Парижа (Франция) и Лондона (Великобритания), начиная с сентября 1944 года. Это подтолкнуло Великобританию, США и Советский Союз к поиску материалов, которые позволили бы воссоздать эту ракету и определить ее тактико-технические характеристики.

Перед капитуляцией Германии создатель "Фау-2" Вернер фон Браун вместе со своей командой сдался американским войскам, а завод, где строили ракеты, оказался в зоне оккупации войск союзников. Через два месяца они отдали эту территорию советским войскам в обмен на Западный Берлин.

К этому времени все самое ценное с заводов, испытательных и научных центров включая несколько десятков собранных ракет "Фау-2", практически все специальное испытательное оборудование и документация уже были вывезены в США.

В Москве была создана спецгруппа "Выстрел" во главе с конструктором ракетной техники Сергеем Королевым, которая должна была восстановить выпуск ракет "Фау-2". Когда 1 августа 1945 года спецгруппа прибыла на завод в районе города Нордхаузен, там уже не было ни одной ракеты, а оборудование оказалось основательно поврежденным. Пришлось развернуть поиск людей, работавших с "Фау-2", и самих ракет по всей территории, контролируемой советскими войсками. Целых ракет так и не нашли, но специалистам удалось собрать достаточное количество материала для того, чтобы воспроизвести конструкцию ракеты "Фау-2".

В советской оккупационной зоне совместно с оставшимися немецкими специалистами был создан ряд предприятий по восстановлению ракет, двигателей, аппаратуры системы управления и чертежей на них.

В мае 1946 года советским руководством было принято постановление о развитии ракетостроения в СССР, в соответствии с которым в советской оккупационной зоне был создан институт Нордхаузен, где под руководством Сергея Королева был осуществлен полный проект ракеты А-4, подготовлены предложения по созданию ракет с большей дальностью, а также составлены специальные железнодорожные поезда для проведения летных испытаний ракет в период до создания стационарного полигона.

Постановлением предусматривалось создание Государственного центрального полигона (ГЦП) в составе Министерства обороны СССР для проведения летных испытаний ракеты А-4 и отечественных боевых ракет дальнего действия.

В документе также было сказано о создании в подмосковном Калининграде (ныне Королев) Государственного союзного научно-исследовательского института реактивного вооружения (НИИ-88), одним из главных конструкторов которого был назначили Королева.

Сборка первой серии ракет А-4 из трофейных комплектующих – изделия "Н" – велась на заводе в Германии силами института Нордхаузен и НИИ-88 под общим руководством Сергея Королева. Параллельно в Подлипках (Подмосковье) на опытном заводе НИИ-88 из агрегатов и деталей, подготовленных в Германии, шла сборка серии изделий "Т".

К концу 1946 года все задачи, стоявшие перед группой советских специалистов в Восточной Германии, были выполнены. Они вернулись на родину. После принятия решения советским правительством о вывозе немецких специалистов для дальнейшей работы в СССР вместе с ними из Германии были вывезены полностью восстановленная техническая документация на ракету А-4, 29 боевых ракет, собранных в Германии, на 10 ракет агрегатов и деталей россыпью для сборки ракет А-4 в Советском Союзе, производственное и лабораторное оборудование, два специальных поезда-лаборатории, построенных в Германии по проектам советских специалистов для обслуживания летных испытаний ракет, и наиболее квалифицированные немецкие специалисты, работавшие по ракете А-4.

Институт Нордхаузен прекратил существование в марте 1947 года.

В Советском Союзе была выпущена отечественная техническая документация на ракету А-4; организована опытная производственная база первой очереди и минимально-необходимые лаборатории; собраны из немецких узлов и деталей 10 боевых ракет А-4; проверены, частично перебраны и доукомплектованы специальной аппаратурой десять ракет А-4 из числа собранных в Германии; отремонтировано и опробовано наземное и пусковое оборудование; укомплектована и обучена специальная стартовая команда для проведения пусков.

Местом дислокации полигона для испытаний ракетной техники постановлением Советом Министров СССР от 3 июня 1947 года был определен участок степи рядом с поселком Капустин Яр в Астраханской области. В августе того же года на полигон прибыли военные строители. К середине октября 1947 года в исключительно короткие сроки инженерными войсками на нем были закончены минимальные, необходимые для огневых стендовых испытаний и опытных пусков, работы.

14 октября 1947 года на полигон прибыла первая партия ракет А-4 собранных частично в Германии, частично в Подлипках. После успешного проведения стендовых испытаний ракета для летных испытаний была доставлена на техническую позицию. Подготовка ее к пуску длилась более суток. На старте были проведены автономные и генеральные испытания ракеты.

18 октября 1947 года в 10 часов 47 минут по московскому времени был произведен первый старт баллистической ракеты в СССР. Ракета А-4 поднялась на высоту 86 километров и, разрушившись при входе в плотные слои атмосферы, достигла поверхности Земли в 274 километрах от старта с отклонением около 30 километров от цели.

Этим пуском была начата серия летных испытаний ракеты А-4. В октябре-ноябре 1947 года на полигоне произвели запуски одиннадцати ракет А-4, из которых девять достигли цели (хотя и с большим отклонением от заданной траектории) и две потерпели аварию. При расчетной дальности 250 километров ракеты достигали дальности в 260-275 километров при боковом отклонении до пяти километров. К натурным испытаниям первых ракет А-4 привлекались в ограниченном составе немецкие специалисты. Причинами аварий ракет при летных испытаниях были отказы двигателей, системы управления, негерметичность топливных магистралей, неудачные конструктивные решения.

В результате проведения на полигоне опытных пусков ракет был получен большой практический опыт и много ценных экспериментальных данных по ракете А-4 в целом и отдельным ее деталям, узлам и агрегатам, а также по наземному оборудованию, применяемому для заправки, аппаратуре управления и контроля за полетом этой ракеты. Это позволило выполнить задачу производства ракет типа "Фау-2" (А-4) из отечественных материалов на заводах СССР, а уже 10 октября 1948 года был произведен первый пуск ракеты отечественного производства Р-1.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников