Четыре тяжелых транспортных самолета США прибыли в Польшу за сутки

Еще два прилетели из Британии и Австралии

Лондон. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Не менее четырех очередных американских тяжелых транспортных самолета прибыли за сутки в Польшу, следует из данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, на аэродроме польского города Жешув, расположенного в 90 км от границы с Украиной, совершили посадку грузовые самолеты Boeing 747 американских транспортных компаний Atlas Air и Kalitta Air, зафрахтованных Пентагоном. Эти самолеты способны перевозить до 120 тонн груза.

Зафиксировано также прибытие в Жешув двух транспортных самолетов С-17А Globemaster III - британских и австралийский ВВС, способных доставлять до 77,5 тонн груза.

По данным транспортного командования вооруженных сил США, с конца февраля США поставили Украине 142 артиллерийские системы и более 707 тыс. снарядов и ракет к ним.

Из США в Европу было также переброшено 56 тыс. переносных ракетных комплексов для борьбы с бронированными целями, более 1,4 тыс. ПЗРК, 15 вертолетов, 42 контрбатарейных радара, 10,2 тыс. автоматов и пистолетов, более 68 млн патронов для стрелкового оружия и 18 патрульных катеров. В этих целях тяжелые транспортные самолеты совершили около 800 рейсов в Европу. Задействованы были 44 корабля, 104 железнодорожных состава и 2,8 тыс. трейлеров.