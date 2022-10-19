Войти
Интерфакс-АВН

Четыре тяжелых транспортных самолета США прибыли в Польшу за сутки

102
0
0
Самолет с американскими военными в аэропорту Жешув-Ясенка, Польша
Самолет с американскими военными в аэропорту Жешув-Ясенка, Польша.
Источник изображения: © REUTERS / AGENCJA WYBORCZA.PL

Еще два прилетели из Британии и Австралии

Лондон. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Не менее четырех очередных американских тяжелых транспортных самолета прибыли за сутки в Польшу, следует из данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, на аэродроме польского города Жешув, расположенного в 90 км от границы с Украиной, совершили посадку грузовые самолеты Boeing 747 американских транспортных компаний Atlas Air и Kalitta Air, зафрахтованных Пентагоном. Эти самолеты способны перевозить до 120 тонн груза.

Зафиксировано также прибытие в Жешув двух транспортных самолетов С-17А Globemaster III - британских и австралийский ВВС, способных доставлять до 77,5 тонн груза.

По данным транспортного командования вооруженных сил США, с конца февраля США поставили Украине 142 артиллерийские системы и более 707 тыс. снарядов и ракет к ним.

Из США в Европу было также переброшено 56 тыс. переносных ракетных комплексов для борьбы с бронированными целями, более 1,4 тыс. ПЗРК, 15 вертолетов, 42 контрбатарейных радара, 10,2 тыс. автоматов и пистолетов, более 68 млн патронов для стрелкового оружия и 18 патрульных катеров. В этих целях тяжелые транспортные самолеты совершили около 800 рейсов в Европу. Задействованы были 44 корабля, 104 железнодорожных состава и 2,8 тыс. трейлеров.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Польша
США
Украина
Продукция
Boeing 747
C-17
Компании
Boeing
Похожие новости
25.04.2022
Шесть тяжелых транспортных самолетов США в воскресенье прибыли в Польшу
28.01.2022
Украину вооружат любой ценой
02.08.2016
Россия, Украина, ГП "Антонов", компания "Волга-Днепр" и проект НАТО SALIS - что может быть общего?
13.05.2013
«Премьеры обязательно будут!»
30.12.2009
Колесные бронированные машины — современные тенденции
10.04.2008
Военно-воздушные дальнобойщики
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.10 01:59
  • 35640
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.10 23:50
  • 2
Илон Маск подчеркнул важность Крыма для России и предупредил об опасности ядерной войны
  • 18.10 23:50
  • 2
Россия направит до 170 танков и около ста орудий в региональную группировку
  • 18.10 23:49
  • 4
"Я не желаю больше жертвовать российскими солдатами..." - Сергей Суровикин
  • 18.10 16:36
  • 9
Российский «Аквариус» займется выпуском процессоров с архитектурой RISC-V
  • 18.10 14:43
  • 1
Король ракет. Наследник "Катюши" за мгновение разнесет целый авианосец
  • 18.10 13:57
  • 0
Компания B-Tasty примет участие в 13 Федеральной ЗОЖ-выставке VEG-LIFE EXPO
  • 18.10 13:51
  • 0
Алексей Бутримов: “Цены на бизнес-джеты увеличились в два раза”
  • 18.10 11:54
  • 2
Российский досмотровый комплекс помог обнаружить большую партию взрывчатки в Мьянме
  • 18.10 11:30
  • 3
Зачем Россия модернизирует танки Т-62
  • 18.10 09:35
  • 10
В Совфеде не видят необходимости в мобилизации в России
  • 18.10 09:17
  • 3
У производителя ЗРК "Бук" сменился директор
  • 18.10 09:12
  • 1
В Ейске после падения Су-34 загорелись пять этажей жилого дома
  • 18.10 09:01
  • 4
В США заявили, что Россия не сможет выпускать критически значимое оружие
  • 18.10 08:17
  • 3
Тактическая связь низового звена (солдат-отделение-взвод) основа СУВ и залог успеха