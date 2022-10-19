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Евросоюз с сегодняшнего дня запускает миссию по подготовке военнослужащих украинской армии для противостояния российским войскам. Предложение о запуске миссии было принято всеми европейскими странами, кроме одной. Обучать солдат для ВСУ отказалась Венгрия. Об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто.

Венгрия отказалась обучать военнослужащих ВСУ, заявив, что Будапешт был против запуска этой учебной миссии, которую протащил на голосование Жозеп Боррель. Венгрия голосовала против запуска этой миссии и участвовать в ней не намерена. Власти страны выступают за переговоры, Евросоюз, продолжая поддерживать режим Зеленского, только усугубляет ситуацию.

Сегодня было принято решение, что Евросоюз начнет миссию по подготовке, то есть представители стран ЕС будут осуществлять подготовку военных украинской армии. Хотел бы заявить, что Венгрия не голосовала за эту инициативу (...) Мы не примем участие в этой миссии

- заявил Сийярто.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил о старте европейской миссии по обучению украинских военных. Основное обучение будет проходить на территории Польши, где военные инструкторы из разных стран, включая США и Канаду, обучат 12 тысяч украинских военных. Еще 3 тысячи пройдут обучение в Германии. Если по польским учебным лагерям пока подробной информации нет, то по немцам есть. Бундесвер запускает две программы, одну для новичков, вторую для уже опытных военнослужащих. Первые пройдут первоначальную подготовку, включая огневую, тактическую и медицинскую, вторые будут обучаться владению техникой и вооружениями НАТО, в частности применению немецких зенитных систем IRIS-T SLM.