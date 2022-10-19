Войти
Военное обозрение

Венгрия оказалась единственной страной Евросоюза, отказавшейся участвовать в обучении военнослужащих ВСУ

87
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Евросоюз с сегодняшнего дня запускает миссию по подготовке военнослужащих украинской армии для противостояния российским войскам. Предложение о запуске миссии было принято всеми европейскими странами, кроме одной. Обучать солдат для ВСУ отказалась Венгрия. Об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто.

Венгрия отказалась обучать военнослужащих ВСУ, заявив, что Будапешт был против запуска этой учебной миссии, которую протащил на голосование Жозеп Боррель. Венгрия голосовала против запуска этой миссии и участвовать в ней не намерена. Власти страны выступают за переговоры, Евросоюз, продолжая поддерживать режим Зеленского, только усугубляет ситуацию.

Сегодня было принято решение, что Евросоюз начнет миссию по подготовке, то есть представители стран ЕС будут осуществлять подготовку военных украинской армии. Хотел бы заявить, что Венгрия не голосовала за эту инициативу (...) Мы не примем участие в этой миссии

- заявил Сийярто.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил о старте европейской миссии по обучению украинских военных. Основное обучение будет проходить на территории Польши, где военные инструкторы из разных стран, включая США и Канаду, обучат 12 тысяч украинских военных. Еще 3 тысячи пройдут обучение в Германии. Если по польским учебным лагерям пока подробной информации нет, то по немцам есть. Бундесвер запускает две программы, одну для новичков, вторую для уже опытных военнослужащих. Первые пройдут первоначальную подготовку, включая огневую, тактическую и медицинскую, вторые будут обучаться владению техникой и вооружениями НАТО, в частности применению немецких зенитных систем IRIS-T SLM.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Германия
Канада
Польша
США
Проекты
NATO
Евросоюз
Похожие новости
09.08.2022
Запад собирается разграбить послевоенную Украину
22.02.2022
La Nuova BQ: США бьют украинским кризисом не только по России
26.01.2021
«Славянский треугольник» и военная безопасность Беларуси
05.10.2020
Le Figaro (Франция): «Диалог с Москвой невозможен без силы»
08.04.2019
Time (США): раскладываем по полочкам непростые отношения России и НАТО
08.07.2015
Почему России не надо бояться НАТО ("The National Interest", США)
26.09.2011
Военная импотенция НАТО: победа, ставшая поражением
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.10 01:59
  • 35640
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.10 23:50
  • 2
Илон Маск подчеркнул важность Крыма для России и предупредил об опасности ядерной войны
  • 18.10 23:50
  • 2
Россия направит до 170 танков и около ста орудий в региональную группировку
  • 18.10 23:49
  • 4
"Я не желаю больше жертвовать российскими солдатами..." - Сергей Суровикин
  • 18.10 16:36
  • 9
Российский «Аквариус» займется выпуском процессоров с архитектурой RISC-V
  • 18.10 14:43
  • 1
Король ракет. Наследник "Катюши" за мгновение разнесет целый авианосец
  • 18.10 13:57
  • 0
Компания B-Tasty примет участие в 13 Федеральной ЗОЖ-выставке VEG-LIFE EXPO
  • 18.10 13:51
  • 0
Алексей Бутримов: “Цены на бизнес-джеты увеличились в два раза”
  • 18.10 11:54
  • 2
Российский досмотровый комплекс помог обнаружить большую партию взрывчатки в Мьянме
  • 18.10 11:30
  • 3
Зачем Россия модернизирует танки Т-62
  • 18.10 09:35
  • 10
В Совфеде не видят необходимости в мобилизации в России
  • 18.10 09:17
  • 3
У производителя ЗРК "Бук" сменился директор
  • 18.10 09:12
  • 1
В Ейске после падения Су-34 загорелись пять этажей жилого дома
  • 18.10 09:01
  • 4
В США заявили, что Россия не сможет выпускать критически значимое оружие
  • 18.10 08:17
  • 3
Тактическая связь низового звена (солдат-отделение-взвод) основа СУВ и залог успеха