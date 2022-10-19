В Словакии заявили о готовности направить инструкторов для обучения военнослужащих Украины

Министр иностранных и европейских дел Растислав Качер пояснил, что при дальнейшей договоренности могут быть предоставлены тренировочные полигоны

БРЮССЕЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Словакия готова направить инструкторов в состав тренировочной миссии Евросоюза по обучению военнослужащих Украины. Об этом сообщил журналистам после завершения состоявшегося в понедельник в Люксембурге заседания глав МИД стран ЕС министр иностранных и европейских дел Словакии Растислав Качер.

"Мы готовы предоставить инструкторов и, возможно, тренировочные полигоны в Словакии, если последует дальнейшая договоренность. Они (полигоны - прим. ТАСС) соответствуют наилучшему уровню [предъявляемых к ним требований]", - отметил Качер.

Он подчеркнул, что министры иностранных дел стран ЕС выразили решимость продолжать оказывать всяческую поддержку Украине.