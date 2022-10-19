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Известия.ru

Эксперт сообщил о неспособности ПВО Украины противостоять дронам и ракетам РФ

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Евгений Епанчинцев

Военный эксперт Литовкин: ПВО Украины не может противостоять российским дронам и ракетам

Комплексы противовоздушной обороны Украины (ПВО) не способны противостоять российским дронам и ракетам. Об этом 17 октября «Известиям» сообщил военный эксперт Виктор Литовкин.

«ПВО Украины, в принципе, разгромлено в начале операции. Какие-то комплексы сохранились спрятанные, они в основном размещены в районе Киева и других больших городов. Но они, как показывает опыт, не справляются ни с нашими дронами-камикадзе, ни с нашими крылатыми ракетами, тем более с ракетами комплекса «Искандер-М» и с ракетами Х-101», — сказал он.

Эксперт отметил, что Россия начала наносить более интенсивные удары по украинским городам после того, как Киев совершил террористический акт на Крымском мосту.

«Это теплоэлектростанции, узлы связи, узлы управления, железнодорожные станции, в том числе Киевский вокзал поражен — все объекты, которые могут влиять на боеспособность украинских вооруженных сил, — заводы по ремонту боевой техники, склады с боеприпасами, склады с горюче-смазочными материалами, нефтеперерабатывающие заводы», — перечислил Литовкин объекты, по которым наносит удары РФ.

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России продолжают наносить удары по объектам военного управления и системы энергетики Украины, все задачи выполнены.

В понедельник на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. В военной администрации Киева сообщили об ударах по критически важной инфраструктуре. Мэр Виталий Кличко заявил о перекрытии участков улиц в центре столицы.

10 октября президент РФ Владимир Путин во время совещания Совета безопасности сказал о том, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул ЧП на Крымском мосту. По его словам, эти события ставят Украину в один ряд с «одиозными» террористическими группировками.


8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика International ProStar с номерами Краснодарского края. Взрывное устройство спрятали в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22 770 кг.

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