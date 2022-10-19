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ТАСС

Президент Болгарии выступил против предоставления оружия Украине

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Президент Болгарии Румен Радев на саммите ЕС в Брюсселе
Президент Болгарии Румен Радев на саммите ЕС в Брюсселе.
Источник изображения: © AP Photo, Johanna Geron, Pool via AP

Румен Радев заявил, что это нарушит боевые возможности республики

СОФИЯ, 17 октября. /ТАСС/. Президент Болгарии Румен Радев выступил в понедельник категорически против предоставления Украине вооружений болгарской армии, заявив, что это нарушит боевые возможности республики.

"Необходимо ясно понимать, что предоставление Украине вооружений болгарской армии без введения новых образцов в качестве замены только увеличит дефицит способностей на длительный срок, особенно в условиях сложной обстановки с безопасностью не только к северу от нас, но и на Балканах", - сказал Радев. Он выступал перед журналистами на полигоне Ново-Село, где состоялась церемония передачи командования боевой группы НАТО итальянскому штабу.

"Утверждения, что, предоставляя оружие Украине, мы немедленно получим в подарок натовское вооружение, выдают опасную наивность или большую некомпетентность. [Получение нового вооружения является] сложным процессом, который может занять многие годы, и мы за все это должны будем заплатить", - добавил болгарский президент.

Комментарий главы государства последовал за заявлениями болгарских политиков, которые после начала работы нового парламента объявили об инициативах по принятию законопроекта, разрешающего передачу оружия. Ранее болгарский законодательный орган принял решение об оказании Украине военно-технической помощи. 

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Страны
Болгария
Украина
Проекты
NATO
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