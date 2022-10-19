В Дагестане поддержат льготами предприятия, производящие продукцию для мобилизованных

В качестве меры поддержки разрабатывают программу льготного финансирования

МАХАЧКАЛА, 17 октября. /ТАСС/. Власти Дагестана окажут поддержку предприятиям, производящим продукцию для участников СВО. Выработанные меры позволят изготовить востребованную продукцию на безвозмездной основе, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе правительства региона.

"В целях обеспечения потребностей частично мобилизованных военнослужащих, с промышленными предприятиям республики проработана возможность изготовления востребованной продукции на безвозмездной основе", - говорится в сообщении.

По словам министра промышленности и торговли региона Низама Халилова, в качестве мер поддержки предприятий разрабатывается программа льготного финансирования. "Будет предусмотрено предоставление займа под 1% на приобретение сырья производителям товаров первой необходимости, а также программа предоставления грантов на возмещение части затрат предприятиям, изготавливающим продукцию для решения задач СВО и оказывающим гуманитарную помощь частично мобилизованным", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предприятиям республики, изготавливающим продукцию, в том числе востребованную в рамках проведения СВО, по госпрограмме "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" в текущем году предоставлены субсидии на возмещение части затрат на приобретенное оборудование в объеме 45 млн рублей, также планируется дополнительно предоставить пять млн рублей.

Данный механизм, как отмечает Халилов, позволит республиканским предприятиям обеспечивать бесперебойное снабжение востребованной продукцией при решении задач специальной военной операции.