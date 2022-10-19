Российский бизнес объединился в поддержку мобилизованных в рамках акции #МыВместе

Присоединиться к декларации могут общероссийские, региональные и отраслевые объединения предпринимателей и работодателей, а также российские компании

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Лидеры российского бизнес-сообщества подписали Декларацию солидарности в рамках общенациональной акции #МыВместе. Главной целью объединения станет оказание поддержки мобилизованным работникам и членам их семей, сохранение трудовых коллективов и рабочих мест, а также обеспечение должного качества производимой продукции и услуг. Об этом сообщает добровольческое движение взаимопомощи гражданам в кризисных ситуациях, общероссийская акция #МыВместе.

В числе участников, подписавших декларацию, - Общероссийская общественная организация "Деловая Россия", Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленная палата РФ (ТПП), Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" и "Ассоциация менеджеров" России. Совместные усилия будут направлены на то, чтобы сохранить уровень материальной обеспеченности мобилизованных сотрудников и их семей, поддержать социальную стабильность и помочь в решении актуальных проблем, с которыми сталкивается российское общество.

"Российские предприниматели, вовлеченные сегодня в решение сложнейших задач сохранения производства, рабочих мест и трудовых коллективов, принимают на себя ответственность за поддержание и развитие экономического потенциала страны, ее социальный климат. Бизнес проявляет солидарность с государством и гражданским обществом, объединяет усилия в стремлении предотвратить рост социального неблагополучия, поддерживает работников и их семьи в сложных жизненных ситуациях, оказывает необходимую помощь призывникам и членам семей, участвует своими возможностями в инициативах общероссийского проекта #МыВместе", - прокомментировал президент РСПП Александр Шохин.

В свою очередь президент ТПП Сергей Катырин подчеркнул, что российский бизнес "всегда помогает тем, кто в этом нуждается". "До пандемии, в ее разгар, с первых дней СВО. Часть предпринимателей не скрывают свой объем работы, другие настоятельно просят не упоминать их. Данная декларация - свидетельство нашей готовности публично подтвердить, что проделанная нами и компаниями - членами Торгово-промышленной палаты работа не будет останавливаться", - подчеркнул он.

Также декларация является актом солидарности российского бизнеса с государством и гражданским обществом.

"Российский бизнес в полной мере осознает свою ответственность за обеспечение социально-экономического развития нашей страны. Принятие этой декларации стало результатом стремления предпринимателей показать: мы готовы прилагать все усилия для сохранения устойчивости российской экономики и оказывать материальную и социальную поддержку своим коллективам, мобилизованным работникам и их семьям", - заключил председатель "Деловой России" Алексей Репик.

"Представители делового сообщества России сформируют единый Координационный центр, чтобы реализовать все меры поддержки в рамках акции #МыВместе", - добавил президент "Опоры России" Александр Калинин.

"Сейчас, как и два года назад в период пандемии, всероссийское движение #МыВместе объединило некоммерческие организации, бизнес, добровольцев ради общей цели - помочь мобилизованным и их семьям. Мы уже активно оказываем психологическую, юридическую поддержку, помогаем в быту, берем под опеку сотни семей. Запросов много, и большую поддержку здесь сможет оказать российский бизнес. Компании окажут адресную социальную поддержку своим сотрудникам, примут участие в сборе гуманитарных грузов, возьмут семьи на длительное сопровождение. В пандемию мы собрали больше 30 тыс. тонн товаров помощи и более 2 млрд рублей - уверен, что и сейчас вместе преодолеем любые вызовы. Спасибо всем организациям, которые откликнулись и объединились ради общего дела", - заявил председатель комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель Ассоциации волонтерских центров и платформы Добро.РФ Артем Метелев.

"Рассматриваются самые разные виды помощи этим категориям граждан, включая социальные выплаты, психологическую и бытовую помощь корпоративных волонтеров, качественное медицинское обслуживание, содействие в получении образования, возможностей семейного отдыха и культурного досуга", - отметил исполнительный директор "Ассоциации менеджеров" Вячеслав Евсеев.

Присоединиться к декларации могут общероссийские, региональные и отраслевые объединения предпринимателей и работодателей, а также российские компании.

Общероссийская акция #МыВместе - добровольческое движение взаимопомощи гражданам в кризисных ситуациях. Оно зародилось в 2020 году в начале пандемии. Волонтерами акции стали 260 тысяч граждан, а помощь получили около 7 млн человек. Вокруг акции удалось объединить 10 тыс. партнеров, включая 2,3 тыс. компаний. Партнеры акции предоставили тонны продовольствия и 30 млн средств индивидуальной защиты. Акция собрала больше 1,8 млрд рублей пожертвований. Участники акции помогают всем, кто в этом нуждается: одиноким пенсионерам, многодетным семьям, людям с ОВЗ, жителям на самоизоляции, медикам и многим другим. С февраля 2022 года они активно оказывают поддержку вынужденным переселенцам из Донбасса и жителям Украины - сейчас в этой работе задействованы больше 70 тыс. добровольцев.