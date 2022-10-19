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ТАСС

В Совбезе Белоруссии заявили о планах Запада втянуть республику в конфликт РФ и Украины

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Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Минск на это не нацелен, добавил госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович

МИНСК, 17 октября. /ТАСС/. Белоруссия не хочет быть втянутой в "гущу событий" вокруг Украины, чего активно добивается коллективный Запад. Об этом заявил в понедельник госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович на встрече с представителями трудового коллектива Минского тракторного завода.

"К сожалению, коллективный Запад делает все ставки, чтобы втянуть Беларусь, этот миролюбивый уголок в центре Европы, в гущу событий. Они уже столкнули лбами украинцев и россиян. И в это горнило хотят еще втянуть белорусов. Нет, мы на это не нацелены", - приводит слова Вольфовича агентство БелТА.

Госсекретарь Совбеза подчеркнул, что Белоруссия всегда ставила перед собой целью решение всех вопросов только мирным путем, путем переговоров, на площадках, которые республика предоставляет для диалога. "Западу это не нужно. Он нацелен на военную составляющую. И всеми фибрами души подталкивает Украину к тому, чтобы шла эта братоубийственная война", - считает Вольфович. Поэтому, по его словам, "пичкают Украину боеприпасами, ракетами, другим тяжелым вооружением, чтобы продолжать то, что сегодня там происходит". 

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Страны
Белоруссия
Россия
Украина
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