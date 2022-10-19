В США намерены поддерживать Украину сколько потребуется

Вашингтон нацелен на предоставление военной и экономической помощи, сообщили в Белом доме

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Администрация США намерена оказывать поддержку Киеву сколько потребуется, Вашингтон нацелен на предоставление военной и экономической помощи. Об этом заявила в понедельник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Что касается самой недавней эскалации, Соединенные Штаты решительно осуждают сегодняшние ракетные удары", - ответила она на просьбу журналиста прокомментировать массированный удар высокоточным оружием по объектам на Украине.

Жан-Пьер в связи с этим отметила, что американские должностные лица "на ежедневной основе поддерживают контакты" с украинскими коллегами. По ее словам, "США продолжат поддерживать украинцев столько, сколько потребуется". "Мы продолжим навязывать издержки для России, чтобы призвать ее к ответу", - добавила пресс-секретарь Белого дома. По ее словам, Вашингтон намерен предоставлять Киеву "военную, экономическую и гуманитарную помощь". Жан-Пьер добавила, что не станет давать оценки ходу боевых действий на Украине.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности объявил о нанесении массированного удара высокоточным оружием по объектам военного управления, связи и энергетики Украины. Он также предупредил Киев, что, если украинские власти будут пытаться продолжать теракты на территории России, ответы будут жесткими.