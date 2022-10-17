Войти
Деловая газета "Взгляд"

Как в России готовят операторов боевых беспилотников

657
0
0
В России немного вузов, где учат новой военной специальности – оператор боевого дрона
В России немного вузов, где учат новой военной специальности – оператор боевого дрона.
Источник изображения: Георгий Зимарев/РИА Новости

Отечественный ВПК наладит крупномасштабный выпуск БПЛА различных типов, заявили в Совбезе России. Одновременно Минобороны заявляет об особом значении массовой подготовки операторов боевых дронов. Где и как можно овладеть этой профессией, какие требования предъявляются к ее обладателям и почему операторы БПЛА настолько важны для армии?

Использование беспилотников в зоне проведения спецоперации на Украине – насущная необходимость. Они доказали свою эффективность, поэтому России предстоит наладить крупномасштабный выпуск БПЛА различных типов. Такое заявление сделал в пятницу зампред Совбеза Дмитрий Медведев, посетив предприятие по производству беспилотников "Орлан". По его словам, в "Специальном технологическом центре" в Петербурге прошла контрольная проверка поставок этой модели в рамках гособоронзаказа – с участием федеральных ведомств, в том числе и правоохранительных.

В конце сентября в Минобороны признали, что многие отечественные БПЛА не удовлетворяют требованиям ведомства. Стоит отметить, что сейчас у ведомства заключен контракт на поставку "Орлан-10" и "Орлан-30", с АО "Кронштадт" у ведомства подписан договор на изготовление и поставку другой модели – беспилотника "Иноходец", а с АО "Эникс" – контракт по БПЛА "Элерон-3".

Также накануне силовики в Донбассе пообещали организовать собственное производство коптеров, сообщил командир группы обучения операторов БПЛА 9-го полка Народной милиции (НМ) ДНР с позывным Тарик. "У противника коптеров огромное количество, причем они, как и у нас, китайские... Но уже встречаем много самоделок – на днях сбивали (такой аппарат) кустарного, но неплохого качества. Пытаемся сейчас наладить и у себя такое производство... Есть перспективы и обогнать противника в этом плане", – сказал он РИА "Новости".

Кроме того, в полку приступили к обучению по воинской специальности "оператор беспилотного летательного аппарата". "Гражданские полеты беспилотников очень отличаются от полетов на передовой – это и обстрелы, и дронобойные ружья. Все эти моменты нужно учитывать, взять ту же маскировку", – пояснил Тарик.

Об особенностях боев с применением коптеров в минувшие выходные на портале "Тупичок Гоблина" рассказывал и другой командир – с позывным Белорус, который руководит подразделением БПЛА 100-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады НМ ДНР.

По словам Белоруса, в армии республики до сих пор использовали не военные, а обычные "покупные" дроны, а также восстановленные трофейные. Вопреки распространенному мнению, он считает лучшими не китайские модели, вроде популярной DJI, а отечественный Supercam SX350. "Это беспилотник, который использует МЧС. Он себя показал даже лучше, чем военные, – подчеркнул командир. – Такого типа, такого образца летает в два раза дольше, управляемость отличная, камера отличная, даже не с чем сравнивать".

Коптеры, как и боеприпасы, в любом случае на фронте регулярно расходуются, добавляет Белорус. "Противник также не дремлет. Я потерял вот один две недели назад. Я не успел набрать высоту. Заходил на посадку. Они нашли коптер по GPS, заглушили связь. И коптер ушел вбок, врезался в бетонное здание и просто разлетелся в щепки. Это было в луганском поселке Нырково", – вспоминает ополченец. Другой раз коптер он потерял в ходе одного из боев у границ ЛНР.

"По моей стартовой позиции начал работать, по-моему, танк. Пришлось уходить в укрытие, отползать. Связь прервалась

и коптер благополучно сел – где-то у противника в тылу. Такое бывает. Никуда не деться", – усмехнулся командир.

Белорус при этом посетовал, что ему сложно охотиться за своими "коллегами" на другой стороне – за "коптерщиками" ВСУ: "К сожалению, у нас нет прибора, который вычисляет точку взлета украинских БПЛА, а у противника такие приборы нередко есть – такие базовые станции, переносные. В каких-то "богатых" наших подразделениях, может, тоже есть, но вот мы очень страдаем".

Единственный способ, по его словам, – постараться заметить, в какую сторону улетел обратно украинский коптер, и теоретически представить себе, где в том районе удобнее стоять с пультом. "Это можно прикинуть: здесь я бы не встал, а вот здесь – возможно. И начинаем эту точку обрабатывать кассетным боеприпасом", – пояснил командир.

Тем временем на фоне частичной мобилизации российское командование уделяет особое внимание подготовке операторов дронов. Об этом сообщил накануне замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров, проверяя подготовку мобилизованных на полигонах Центрального округа. "Важную роль в решении боевых задач специальной военной операции играют беспилотные летательные аппараты, что придает подготовке операторов БПЛА особый статус", – цитирует ТАСС военачальника.

Что касается государственного обучения, то операторов БПЛА готовят на базе Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. Курсанты учатся пять лет и после выпуска должны получать офицерские погоны. Кроме того, аналогичное обучение курсантов организовано в воронежской Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина, сообщают "Известия".

"Обучающиеся на факультете беспилотной авиации – это эрудированные курсанты, обладающие твердыми знаниями в области геоматики, радиоэлектроники, дистанционного зондирования Земли, эксплуатации роботизированных комплексов воздушного базирования и цифровой обработки информации", – говорится на сайте академии. Также на операторов БПЛА учат в Российском университете спецназа, расположенном в Чечне, и ряде гражданских вузов страны.

Частные организации тоже организуют соответствующий экспресс-курс для мобилизованных или резервистов.

"Никаких особых требований к операторам нет: если человек способен пользоваться смартфоном, то его можно научить управлять беспилотником в боевых условиях. По сути, беспилотник летает сам, главное – ему не мешать. Мы учим всех – от рядовых до майоров.

Что из себя представляет аппарат для управления БПЛА? Это пульт с двумя стиками (ручками), к которому прикреплен смартфон", – поясняет руководитель Координационного центра помощи Новороссии Александр Любимов. "Уже за два дня человека можно научить только поднимать БПЛА в воздух, еще через пару дней он научится выполнять боевые задачи. Мы учим в очень плотном режиме в малых группах", – сказал он.

Собеседник также добавил, что гражданские вузы не учат именно боевому применению БПЛА. "Мы же привлекаем людей, которые сейчас применяют дроны непосредственно на фронте", – пояснил он.

"Стандартный срок обучения операторов беспилотных систем легкого класса самолетного типа, работающих на ближней, малой и средней дистанциях, может составлять порядка пары месяцев. Для более тяжелых БПЛА аэродромного базирования срок может быть вдвое выше. И наоборот – мультироторные мини-беспилотники – те, что умещаются в рюкзаке, – можно освоить за пару недель", – пояснил главный редактор издания "Беспилотная авиация" Денис Федутинов.

Что касается мобилизованных, уточнил он, то пока нельзя говорить про устоявшиеся нормативы обучения в силу того, что мультикоптеры долгое время находились вне сферы интересов Минобороны. "Эти сроки – не догма еще и потому, что определенные нюансы применения дронов могут оказывать влияние на само время обучения. Например, если используется специфическая аппаратура, выходящая за пределы штатного набора. Наконец, и условия спецоперации также могут корректировать требования к обучению", – сказал он газете ВЗГЛЯД.


Рафаэль Фахрутдинов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
МЧС
Персоны
Медведев Дмитрий
Проекты
GPS
БПЛА
РТК
Похожие новости
12.08.2019
СССР – СНГ – Российская Федерация: становление новых вооруженных сил
10.07.2018
Сергей Попов: проектируем космический лазер для передачи энергии на Луну
02.04.2018
Беспилотные боевые системы на UMEX 2018
24.10.2016
Беспилотная революция в армии и на гражданке
23.12.2015
Технологии «Звездных войн»
16.08.2011
ГЛОНАСС миллиметровой точности
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.10 00:26
  • 2
В США заявили, что Россия не сможет выпускать критически значимое оружие
  • 18.10 00:11
  • 35498
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.10 21:17
  • 14
Ростех нарастил темпы производства боевой экипировки "Ратник"
  • 17.10 18:57
  • 2
Тактическая связь низового звена (солдат-отделение-взвод) основа СУВ и залог успеха
  • 17.10 16:09
  • 3
В состав региональной группировки войск в Белоруссии войдет менее 9 тыс. россиян
  • 17.10 12:17
  • 1
ВВС США планируют искать бреши в ПВО противника посредством тактики «волчьей стаи»
  • 17.10 11:26
  • 2
Источник сообщил о возможности прикрепления к самолету Ил-76МД-90 до восьми БЛА "Молния"
  • 17.10 11:26
  • 0
Укрепление безопасности по НАТОвски — рост военных расходов и милитаризация региона
  • 17.10 10:58
  • 2
У производителя ЗРК "Бук" сменился директор
  • 17.10 09:47
  • 1
США боятся российских систем ПВО. И вот почему
  • 17.10 08:10
  • 1
Пентагон заявил, что НАТО не будет вовлечена в боевые действия на Украине
  • 17.10 02:10
  • 1
До восьми беспилотников «Молния» смогут прикрепляться к Ил-76МД-90
  • 16.10 20:23
  • 4
Песков заявил, что целей СВО можно достичь и на переговорах
  • 16.10 13:58
  • 2
Хваленый HIMARS по сравнению с ней - хлопушка: 600-мм РСЗО из КНДР
  • 16.10 11:53
  • 3
Минобороны РФ показало работу ракетных комплексов «Штурм-С»