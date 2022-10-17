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ТАСС

ВКС России нанесли удары на северо-западе Сирии

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Российская боевая авиация на авиабазе "Хмеймим" в Сирии
Российская боевая авиация на авиабазе "Хмеймим" в Сирии.
Источник изображения: © РИА Новости / Дмитрий Виноградов

Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров сообщил, что уничтожено до 100 радикалов

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. ВКС России нанесли удары по лагерю подготовки боевиков и пункту управления в Сирии на северо-западе страны, уничтожено до 100 радикалов. Об этом сообщил в воскресенье замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров во время брифинга.

По его словам, на северо-западных территориях Сирии, которые находятся под контролем Турции, продолжаются боестолкновения боевиков в районе населенных пунктов Африн и Аазаз на фоне передела сфер влияния группировки "Джебхат ан-Нусра" (деятельность запрещена в РФ) и радикальных незаконных вооруженных формирований "Джебхат аш-Шамия" и "Фейлак аш-Шам".

"В целях противодействия международным террористическим организациям, российскими ВКС нанесены авиационные удары по лагерю подготовки боевиков в районе 1,3 км северо-восточнее н. п. Катма и пункту управления НВФ (незаконного вооруженного формирования - прим. ТАСС) в районе 2,2 км западнее н. п. Аазаз. Уничтожены до 100 радикалов", - заявил Егоров, уточнив, что также были уничтожены пункт управления, склады с вооружением, боеприпасами и материальными средствами, штаб лагеря и до 15 автомобилей с крупнокалиберными пулеметами и "баллонометами". 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Турция
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