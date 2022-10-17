Венгрия может одобрить вступление в НАТО Финляндии и Швеции

Парламент Венгрии может ратифицировать членство Финляндии и Швеции в НАТО 24 октября

Финский депутат-социалист Европарламента Ээро Хейнялуома утверждает, что Венгрия, одна из двух стран до сих пор не ратифицировавших заявку Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс, проголосует за членство этих стран в Альянсе на сессии парламента 24 октября.

По словам Хейнялуома, такую информацию на условиях анонимности ему предоставили венгерские коллеги по партии Социал-демократов в ходе консультаций в Берлине.

"Венгерские парламентарии заявили, что в парламенте существует сильная поддержка членства Финляндии и Швеции в НАТО, и что парламент ратифицирует эти членства на сессии 24 октября", - отметил Хейнялуома в комментарии финскому изданию Ilta-Sanomat.

4 октября партия Fidesz премьер-министра Виктора Орбана подавляющим числом голосов - 117 против 39, - уже отклоняла предложение венгерских социалистов по голосованию о членстве Финляндии и Швеции в НАТО на заседании парламента.

Венгрия и Турция остались единственными странами из 30, не давшими согласия на вступление Северных стран в НАТО.