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Венгрия может одобрить вступление в НАТО Финляндии и Швеции

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Дебрецен, Венгрия
Дебрецен, Венгрия.
Источник изображения: © CC BY-SA 2.0 / takacsja

Парламент Венгрии может ратифицировать членство Финляндии и Швеции в НАТО 24 октября

Финский депутат-социалист Европарламента Ээро Хейнялуома утверждает, что Венгрия, одна из двух стран до сих пор не ратифицировавших заявку Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс, проголосует за членство этих стран в Альянсе на сессии парламента 24 октября.

По словам Хейнялуома, такую информацию на условиях анонимности ему предоставили венгерские коллеги по партии Социал-демократов в ходе консультаций в Берлине.

"Венгерские парламентарии заявили, что в парламенте существует сильная поддержка членства Финляндии и Швеции в НАТО, и что парламент ратифицирует эти членства на сессии 24 октября", - отметил Хейнялуома в комментарии финскому изданию Ilta-Sanomat.

4 октября партия Fidesz премьер-министра Виктора Орбана подавляющим числом голосов - 117 против 39, - уже отклоняла предложение венгерских социалистов по голосованию о членстве Финляндии и Швеции в НАТО на заседании парламента.

Венгрия и Турция остались единственными странами из 30, не давшими согласия на вступление Северных стран в НАТО.

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Страны
Венгрия
Германия
Турция
Финляндия
Швеция
Проекты
NATO
Евросоюз
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