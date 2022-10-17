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Интерфакс-АВН

Истребители c авианосца ВМС США провели учебные полеты к юго-западу от Украины

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F/A-18E ВМС США
F/A-18E ВМС США.
Источник изображения: wikipedia

Лондон. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Истребители-бомбардировщики F/A-18E Super Hornet с американского атомного авианосца USS George Bush провели учебные полеты в небе Румынии, сообщил 6-й оперативный флот США.

Они осуществлялись в рамках натовских учений Neptune Strike, в ходе которых были также задействованы временно размещенные в Румынии канадские истребители CF-18 Hornets.

Американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS George Bush, находящаяся в Восточном Средиземноморье, выполняет операции вблизи Балкан.

В состав группы, вошедшей 25 августа в Средиземное море, помимо авианосца, входят ракетный крейсер USS Leyte Gulf и четыре эсминца - USS Nitze, USS Farragut, USS Truxtun и USS Delbert Black. Кроме того, в ее состав также входит ударная атомная подводная лодка с крылатыми ракетами Tomahawk.

Авианосец несет около 90 палубных самолетов и вертолетов, в том числе четыре эскадрильи из 48 истребителей-бомбардировщиков F/A-18.

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  • В новости упоминаются
Страны
Румыния
США
Украина
Продукция
Arleigh Burke
BGM-109 Tomahawk
F-18
Super Hornet
Проекты
Авианосец
Военные учения
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