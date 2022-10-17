Израильский министр считает, что его стране стоит начать оказывать Украине военную помощь

Нахман Шай сделал свое заявление после того, как газета The Washington Post опубликовала информацию, согласно которой США и их союзники полагают, будто Иран может поставить России партию баллистических ракет.

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 октября. /ТАСС/. Израилю следует начать оказывать Украине военную помощь по примеру США и других стран НАТО. Такое мнение выразил в воскресенье израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай.

Свое заявление он сделал после того, как газета The Washington Post со ссылкой на неназванные источники опубликовала информацию, согласно которой США и их союзники полагают, будто Иран может поставить России партию баллистических ракет. "Сегодня утром сообщили, что Иран передает баллистические ракеты России. Больше нет никаких сомнений, на какой стороне должен стоять Израиль в этом кровавом конфликте", - написал Шай на своей странице в Twitter.

"Пришло время, чтобы Украина также получила военную помощь [от Израиля], точно так же, как ее оказывают США и страны НАТО", - добавил израильский министр. До сих пор еврейское государство не предоставляло Украине военной помощи и ограничивалось отправкой в эту страну гуманитарных грузов, а также оказанием медицинской помощи украинцам, пострадавшим в результате военных действий.

Ранее в воскресенье The Washington Post выступила с утверждением, что Иран готовится поставить России первую партию баллистических ракет малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar, которые способны поражать цели на расстоянии 300 и 700 км соответственно. По сведениям газеты, разведданные об этом были ранее переданы украинским и американским властям.

В августе The Washington Post опубликовала статью, в которой утверждалось, что Иран поставляет России свои беспилотники, впоследствии подобные утверждения звучали и от представителей американской администрации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные сообщения вбросом.

В свою очередь министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян ранее в октябре заявил в телефонном разговоре с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто, что Иран не поставлял и не будет поставлять России оружие для использования в рамках специальной военной операции на Украине.