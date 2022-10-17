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Военное обозрение

Венгерская армия получила первую партию немецких боевых машин пехоты KF41 Lynx

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Источник изображения: topwar.ru

Венгрия начала получать немецкие боевые машины пехоты KF41 Lynx, первые серийные машины уже поступили на вооружение венгерской армии. Также вместе с БМП Будапешт получил инженерные бронированные машины Buffalo.

Первые серийные БМП KF41 Lynx прибыли в Венгрию, количество поставленной техники пока не называется. Отмечается, что в версии для венгерской армии боевая машина в дополнение к 35-мм автоматическому орудию получила дистанционно управляемый боевой модуль NATTER с пулеметом калибра 7,62 мм, разработанный для установки на грузовики. Кроме того, все машины первой серии оснащены комплексами активной защиты производства Rheinmetall, также на башне установлена система быстрого задымления/маскировки ROSY. Ранее сообщалось, что венгерские KF41 Lynx получат обитаемую башню с 30-мм пушкой. Вместимость БМП KF41 составляет 12 человек - три члена экипажа и девять десантников.

О заключении контракта между немецким концерном Rheinmetall и Министерством обороны Венгрии на поставку БМП KF41 Lynx сообщалось в 2020 году. Контракт подразумевал поставку Венгрии 218 новых БМП Lynx KF41, девять БРЭМ Buffalo на шасси танка Leopard 2, тренажеры, а также запасные части. Кроме того, соглашение входят проведение обучения и инструктажа и техническое обслуживание.

По планам, озвученным два года назад, на первом этапе Венгрия до начала 2023 года получает 46 БМП и девять БРЭМ. Остальные 172 машины должны быть собраны на совместном предприятии, которое также планировалось построить в Венгрии. Как обстоят с этим дела сейчас, информации нет.

Вообще же Венгрия активно перевооружается, закупая в основном немецкую технику. Перед контрактом на БМП KF41 Lynx Будапешт подписал контракт на поставку новых германских ОБТ Leopard 2A7+ (Leopard 2A7HU) и 24 cамоходных гаубиц PzH 2000 калибра 155-мм/52. Вся техника будет поставлена в период 2023-2025 годов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Продукция
Leopard-2
PzH 2000
Град РСЗО
Компании
Rheinmetall
Проекты
2020-й год
636.3
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